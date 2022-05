Sélibaby :Gestion des conflits et le Renforcement de la Résilience Agro-pastorale à la frontière mauritano - malienne

Ce lundi 16 mai 2022, la salle de réunion de la maison des jeunes de Sélibaby a servi de cadre aux travaux consacrés au lancement d’un atelier de formation

sur la Gestion des conflits et le Renforcement de la Résilience Agro-pastorale à la frontière mauritano –malienne. Organisé par la FAO, cet atelier s’inscrit dans la consolidation de la cohésion sociale à travers la culture de la paix. A l’entame des travaux, Malado Sarr et Moustapha Ould Maha, respectivement adjointe au maire de Sélibaby et 2eme vice-président du conseil régional du Guidimakha ont salué les efforts des partenaires au développement avant de souligner l’importance de l’atelier pour les participants. Le conseiller du wali, chargé du développement local, M. Sidi Mohamed ould Abderrahmane ould Houssein a, à l'ouverture, remercié, la FAO et ses partenaires dont Aux Secours (en charge de la mise en œuvre du projet au Guidimakha et en Assaba) avant de souligner l’importance de la consolidation de la paix entre agriculteurs et éleveurs dans les zones ciblées. Au nom de la FAO, M. Sidibé

Souleymane a brossé les objectifs du projet, les zones d’intervention et les ONG partenaires dans les régions du Guidimakha, de l’Assaba et des deux hodhs. Et d’ajouter que le projet de vingt-quatre mois vise entre autres la formation des autorités, la mise en place d’un cadre de concertation, la mise en place d’un mécanisme d’alerte et surtout

l’instauration d’un dialogue pour la consolidation de la paix

MM Aly Abderrahmane du Niger et Alassane Bouna Ndiaye du Sénégal, experts de la FAO, ont, quant à eux, fait des présentations sur les approches : DIMITRA, L'ÉCOLE-CHAMPS et DIMITRA et l'ALLIANCE - WIN –WIN, clubs DIMITRA et CEAP, des expériences vécues au Niger, au Mali et au Sénégal.

Les participants dont les maires des communes d’Ould Yenge, de Baediam, de Ghabou et de Soufi ont évoqué la nécessité d’être outillés et de pouvoir échanger et/ou de partager sur des expériences sur les types de gestions des conflits déjà mis en place.