Plan Stratégique et Opération de l’Investissement 2022/2026

Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN/Palais des Congrès) a abrité une journée de présentation du Plan Stratégique et d’Opérationnalisation de l’Investissement en Mauritanie, ce lundi.

Cette manifestation a été organisée par l’Agence Mauritanienne pour la Promotion de l’Investissement (APIM), en présence du Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs productifs, Kane Ousmane, du Ministre des Finances, Isselmou ould Mohamed Mbadi, de plusieurs hauts responsables de l’administration et des représentants du secteur privé, notamment de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM) et de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM).

Dans un discours prononcé au cours de la cérémonie de lancement de la journée, la Directrice de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM), Aissata Lam, a livré un bilan des activités de l’institution « qui est parvenue en peu de temps, à impulser une dynamique nouvelle en matière de promotion de l’investissement dans le pays, en délivrant 37 certificats d’investissement correspondant à un montant d’investissements déclarés de 13,4 milliards de MRU ».

Le Plan Stratégique Opérationnel de l’investissement « permettra de produire des résultats tangibles dans la diversification et la transformation d’une économie longtemps dépendante des industries extractives » compte tenu des énormes potentialités à mettre en valeur.

Les cinq (5) axes majeurs de la stratégie d’Opérationnalisation de l’investissement consiste à faire de l’APIM une institution « agile, pérenne et dédiée à la satisfaction des usagers.

Affermir la confiance entre le gouvernement et le secteur privé.

Développer une image de marque du pays afin que les investisseurs aient une bonne perception de la Mauritanie.

Renforcer le Guichet Unique et le suivi effectif des investissements pour permettre de consolider les acquis et mesurer les résultats.

Constituer une banque de projets pour attirer les investissements structurants, notamment dans les secteurs productifs».

Pour sa part, le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des secteurs productifs, Kane Ousmane, a justifié la création du Plan Stratégique d’Opérationnalisation de l’investissement par la nécessité « d’avoir une vision claire de la direction à prendre pour mettre en exécution un mandat ambitieux, avec des attentes élevées ».

Il a par suite rappelé la mission de l’agence « dans la mise de la stratégie de développement du secteur privé ».

