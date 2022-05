Aioun : Atelier de capitalisation pour une gestion durable des investissements ruraux

La composante « Actions d’ingénierie sociale pour l’accès et la gestion durable des investissements productifs ruraux au Hodh Elgharbi » du projet RIMDIR financé par la coopération belge (ENABEL) a organisé à Aioun, avec l’appui de l’ONG OXFAM et en collaboration avec les autorités administratives, les journées du 12 et 13 mai 2022 un atelier placé sous le thème : « Capitalisation des facteurs externes et internes limitant la pérennisation et la durabilité des infrastructures et la résilience des communautés »

Ont participé à ses travaux : les chefs de services techniques de l’Hydraulique, de l’Agriculture, de l’Elevage ; des élus locaux ; des organisations socioprofessionnelles ; des représentants des comités villageois bénéficiaires. Etaient également présents : le chef du bureau d’OXFAM à Aioun, le Coordinateur du projet RIMDIR, des représentants des ONGS nationales ( ADICOR et ODZASAM) et la présidente de l’Union des Coopératives Féminines au Hodh Elgharbi.

Abordant la première activité inscrite au programme de l’atelier, la chargée de programme au projet RIMDIR a présenté aux participants un exposé détaillé sur le projet RIMDIR et ses objectifs.

Ensuite le responsable du Suivi et de l’Evaluation au niveau d’OXFAM a fait la restitution des résultats de l’étude de base sur les infrastructures en milieu rural. Il s’agit en fait d’un document qui fournit une étude voulue exhaustive, élaborée sur la base d’un vaste ratissage réalisé au niveau de la zone d’intervention du projet qui couvre 6 communes réparties entre les départements de Tintane, Kobeni et Tamchekett.

Objectif : Appréhender l’ensemble des facteurs externes et internes pouvant limiter ou non la durabilité des ouvrages et faciliter au-delà le processus de leur appropriation.

Mieux, pour chaque ouvrage hydraulique (puits et forages pastoraux) ; agricole (barrages et digues) ou relevant de la santé animale (parcs de vaccination, abattoirs et marchés de bétail), cette étude consacre toute une batterie d’informations axées sur : les acteurs, les activités, les outils, les contraintes et les recommandations. Cette gamme d’informations a donc été partagée au cours de cet atelier avec les participants. L’occasion pour ceux d’entre eux désireux d’intervenir pour exprimer des opinions, proposer des suggestions ou formuler des recommandations dans la droite ligne du processus d’appropriation des ouvrages et la pérennité de leurs services.

Ainsi les discussions et débats autour des différentes problématiques ont été francs et fructueux. La pertinence des contributions des différents intervenants va servir substantiellement, avouent les organisateurs de l’atelier à enrichir le document et le rendre plus exhaustif.

Au terme des travaux, le chef du bureau d’OXFAM à Aioun a remercié les participants pour avoir répondu à l’appel et honoré par leur présence les activités de l’atelier valorisant leurs interventions qui, dit-il, ont contribué à l’amélioration et à l’enrichissement des résultats de l’étude de base sur les infrastructures rurales dans la perspective de faciliter leurs accès et de garantir la pérennité des services fournis.

Ensuite il a loué la parfaite collaboration et l’accompagnement indéfectible des autorités administratives et communales de la Wilaya du Hodh Elgharbi durant toutes les étapes de préparation et de mise en œuvre des actions. Il a remercié également la coopération belge ENABEL à travers les efforts consentis par le projet RIMDIR et les impacts positifs de ses actions sur le niveau vie des populations rurales rappelant l’importance du plaidoyer pour la viabilité des infrastructures réalisées.

De leur côté, les représentants des comités villageois bénéficiaires des ouvrages ont exprimé au nom des communautés leur vive reconnaissance et leur profonde gratitude aux autorités de la Wilaya, à Oxfam et au projet RIMDIR en particulier, sur la fourniture de ces services de proximité qui, ont-ils declaré, répondent à des besoins cruciaux des populations en matière d’eau, d’agriculture et de santé animale.

Recommandations

A l’issue de la séance de capitalisation et d’échanges sur les problématiques identifiés qui a couronné les travaux de l’atelier, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations pour la pérennisation des investissements productifs en milieu rural:

1 Vulgariser le référentiel sur les bassins versants en cour de finalisation

2 Coordonner en amont et en aval entre les intervenants et les bénéficiaires

3 Coordonner entre les services techniques et les intervenants

4 Suivre et contrôler les entreprises en charge de l’exécution des ouvrages

5 Identifier les sites des ouvrages en concertation avec les bénéficiaires

6 Impliquer les communautés à tous les niveaux du processus

7 Pendre en compte leurs avis à propos des ouvrages qui leurs seront réalisés

8 Partager avec eux les fiches techniques et les cahiers de charge pour être au même niveau d’informations

9 Déléguer une partie des compétences des services techniques sur certains ouvrages à la commune ou aux comités villageois

10 Former les comités villageois en charge de la gestion de chaque ouvrage sur la nature de leur mission

Moustapha Bechir

Cp Hodhs