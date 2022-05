Actions Humanitaires du Rotary Club d’Agadir à Nouakchott

Le Rotary Club d’Agadir Doyen a équipé quatre (4) centres de santé de Nouakchott, dans la cadre de la promotion des actions intra district et d’un partenariat avec le Rotary Club de Nouakchott.

Un matériel constitué d’équipements et consommables sanitaires, d’une valeur globale de 32.000 dollars us, soit 1.166.720 MRU, qui a été mis à la disposition des structures sanitaires situées dans les communes périphériques de Riyad, Sebkha et El Mina, pendant tout le week-end.

La particularité de ces zones est d’abriter une population nombreuse et démunie. Un contexte socioéconomique qui induit de nombreux problèmes sur le plan de la santé du couple Mère et Enfant.

Le matériel distribué « est constitué de consommables nécessaires à l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des mères et enfants dans ces formations sanitaires ».

Les actions réalisées à Nouakchott ce week-end « rentrent dans le cadre de l’axe stratégique du Rotary International concernant la santé de la mère et de l’enfant ».

Une option particulièrement pertinente dans le cas des indicateurs de la Mauritanie, qui malgré les progrès des dernières années, enregistre encore un taux de décès dans ce domaine.

La délégation du Rotary Club Doyen d’Agadir ayant séjourné à Nouakchott du 12 au 14 mai 2022, est composée de, Lahousine Rahma (président), Samira Bouaraoui (ADG), Aoussim Gahmou, responsable commercial.

Pendant sa présence à Nouakchott, l’équipe du Rotary a salué la grande disponibilité et la parfaite collaboration des membres du Rotary Club de Nouakchott, notamment le président Hassan Bâ, la vice-présidente, Dr Aissata Ball, le Dr Ousmane Sall et la totalité des membres du bureau.