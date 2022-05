LA Semaine…LA Semaine…LA Semaine…

Bientôt une maison de la Presse

« Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP) œuvre, en collaboration avec d'autres milieux gouvernementaux, à la construction de la Maison de la Presse », a annoncé Khattar ould Cheïbani, lors de la Journée mondiale de la Presse. « Cent trente millions de MRO ont été mobilisés à cet effet », a-t-il précisé, « ainsi qu’un lot de terrain de 2000 m² à Tevragh Zeïna. […] Le département espère que la réalisation de cette infrastructure offrira un cadre institutionnel efficace dans les domaines de la formation, du professionnalisme et de la complémentarité des efforts visant la réforme et le développement de l'information ». La fondation d’une maison de la Presse est une vieille revendication des professionnels de celle-ci. Elle fait notamment partie des recommandations contenues dans le rapport du Comité de réforme de la Presse.

En application de ces recommandations, le gouvernement a en outre entamé des mesures concrètes, en concertation avec les acteurs du domaine. L'aspect juridique est axé sur l'amendement de la loi fondant la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel (HAPA), avec de larges prérogatives portant sur toutes les composantes médiatiques, y compris l'information numérique et les réseaux sociaux. Dans le même cadre juridique de la réforme, a ajouté le MCJSRP, « le département a élaboré la loi du journaliste professionnel qui définit les droits et les devoirs du journaliste et organise les dispositions d'attribution de la carte de presse dans de bonnes conditions. La révision de la loi sur la subvention publique à la presse privée dont l'enveloppe financière a augmenté de cent trente-huit millions de MRO est également en cours ». Et le ministre de souligner que la célébration de la Journée mondiale s’est tenue dans un climat marqué par l'esprit de concertation et de consensus national. Signalons enfin que la Mauritanie reste scotchée à sa 97ème place dans le classement relatif à la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières (RSF).

---------------------------------

Le dialogue politique lancé avant fin Mai

Ainsi l’a annoncé le Comité préparatoire de la concertation nationale, dans un communiqué diffusé la semaine dernière à la fin de sa réunion. Le Comité a également adopté un calendrier flexible pour finaliser les autres aspects de la préparation. Ainsi la Commission d'organisation paritaire affine les différents thèmes sur la base de l'inclusivité des propositions et de l'absence de tabous sur les sujets à débattre.

Réuni mardi dernier, le Comité s’attelait à compléter les thématiques proposées aux débats et l’approbation du calendrier des travaux. Et d’indiquer, dans ledit communiqué, avoir décidé de poursuivre son travail pour compléter les thématiques proposées aux débats ainsi que la nature des participants avant le 10 Mai courant. « L'organisation proprement dite des travaux (invitations des différents acteurs dont divers de la Société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes, etc.) est également en instance d'être établie ». De l’avis des participants, la réunion s’est déroulée dans une « atmosphère sérieuse et constructive sur la base du principe du compromis et du consensus. […] Le travail avance sans coup férir ».

Un optimisme noté du côté du vice-président de l’UFP. « La préparation du Dialogue national avance à grands pas », a déclaré le professeur Lô Gourmo, « Les partenaires discutent avec sérénité des conditions de son ouverture et de son déroulement dans une ambiance positive. La bonne volonté commune y est et devrait déboucher sur des résultats tangibles et positifs sur les grands dossiers qui seront discutés comme ceux de l'unité nationale et de cohésion sociale – y compris le passif humanitaire, les questions d'égalité et d'esclavage… – de renforcement de la démocratie plurielle et de la bonne gouvernance, de la gestion des ressources et de leur redistribution équitable, du développement économique et de la protection de l'environnement, etc. Aucun thème ne sera tabou et les concertations seront inclusives, en sorte qu'aucune catégorie d'acteurs ne sera exclue de la recherche d'un vaste consensus national pour remodeler et moderniser l'image de la République. Du moins sont-ce là les principales orientations des efforts en cours. Si elles sont concrétisées, ce sera un progrès considérable pour un pays qui attend avec impatience de sortir de l'ornière ».