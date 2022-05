Football : La FIFA interdit Concorde de recrutement

Sacré coup dur pour l'ASAC Concorde ! Le club mythique de la fin des années soixante-dix a été interdit de recrutement pour les trois prochains mercatos par la FIFA, sur fond de contentieux avec son ex-sociétaire Tidiane Koné. Pour ne s’être pas acquitté dans les délais (45 jours accordés par la FIFA) du paiement des sommes dues à son ancien joueur, l’ASAC Concorde se retrouve dans une mauvaise passe. La levée de cette sanction reste toutefois suspendue au paiement des sommes dues.

Rappel des faits

Jugeant recevable la demande formulée par l'attaquant malien Mohamed Tidiane Koné, la Chambre de résolution des litiges avait condamné, le 2 Mars 2022, l’ASAC Concorde au paiement des sommes suivantes : « 96 900 MRU à titre d’arriérés de rémunération ; 372 600 MRU à titre d’indemnités pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 16 Novembre 2021 jusqu’à la date du complet paiement ».Toutes les autres demandes formulées par le demandeur(Tidiane Koné) avaient été rejetées par la Chambre. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) devait être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire.

N’ayant plus aucune échappatoire, l’ASAC Concorde était contraint au paiement des sommes indiquées sous peine de passer à la trappe. « En cas de non-application de la décision et conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition Août 2021), si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision », l’ASAC Concorde pourrait subir de lourdes sanctions. Notamment de« se voir imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives ».

En outre, « si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision ».Enfin, « les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur (Tidiane Koné) conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ».

Appel trop tardif

Pour ne s’être sans doute pas entouré de conseils d’experts et n’avoir pas répondu dans les délais aux correspondances et relances, l’ASAC Concorde paie un lourd tribut. S’étant probablement trompé dans les procédures, le club mythique de la fin des années 70 affirme avoir adressé le 9 Mars, « une réponse détaillée expliquant la position du club par rapport au litige ».Par la suite, l’ASAC Concorde « dit être surprise d’apprendre […] la mise en branle des sanctions, prises sans que nous puissions nous y préparer », déplore-t-elle.

Prise au dépourvu, l’ASAC Concorde sollicite « la bienveillance du président [de la Chambre, ndr] pour reconsidérer cette décision, en vue de l’allégement, de manière sensible, des sanctions, voire l’annulation pure et simple de la décision ». Un appel qui est tombé dans l’oreille d’un sourd. D’autant plus que la FIFA avait fait savoir aux dirigeants des Bleu et Blanc que la décision prise le 2 Mars était« définitive et contraignante ».Une lourde sanction. Signalons que la notification du dispositif de la décision a été envoyée à la FFRIM et à la CAF.

THIAM Mamadou

------------------------

Elim can 2023 : les Mourabitounes connaissent les dates de leurs deux premiers matchs

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le programme officiel des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023.Pour leur entrée en lice, les Mourabitounes recevront, le 4 juin, les Faucons de Jediane à Nouakchott, avant de se rendre à Franceville pour y affronter les Panthères le 8 juin. Les officiels (quatuor capverdien et congolais) de ces deux rencontres ont été également désignés. La CAF a choisi un quatuor capverdien dirigé par Fabrizio Duarte pour officier la rencontre Mauritanie-Soudan. Il sera assisté de ses compatriotes Georges Semedo, Gomez Lopes. Delgado Santos Rosha est l'arbitre réserviste.

------------------------

FC Nouadhibou engage Hassan El Id

Le FC Nouadhibou a annoncé, le jeudi 5 Mai 2022sur sa page Facebook, avoir engagé, lors de la période hivernale des transferts, l’international mauritanien Hassan El id jusqu’à la fin de la saison. Depuis son retour de blessure, l’ancien joueur de l’ASAC Concorde s’est entraîné avec le FC Nouadhibou et Nouakchott-Académie. Ces deux dernières années, le retour des internationaux mauritaniens devient récurrent.

Débutant sur le banc pour son come-back en Super D1, le désormais ex-sociétaire du CD Lugo a assisté impuissant à la défaite de son club face à l’ASC Tidjikja (0-2, buts de Hemeyda 37’ et Hacen 43’), pour le compte de la 20èmejournée. El Hacen El Id s’était blessé le jeudi 3 Juin 2021 lors de la rencontre amicale ayant opposé l’Algérie à la Mauritanie (4-1) à Blida. Victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, il avait été opéré ensuite avec succès.

-----------------------

Elim CAN 2023 : Deux quatuors mauritaniens cooptés

Fait inédit dans les annales du football mauritanien ! Pour la première fois, la Confédération Africaine de Football a désigné deux quatuors d’arbitres mauritaniens pour officier deux rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Dahane Beïda sera au sifflet de la rencontre Côte d’Ivoire-Zambie (groupe 8).Il sera assisté de Hamedine Diba et de Youssef Mohammed Mahmoud. Babacar Sarr sera l’arbitre réserviste. Le second quatuor sera emmené par Abdel Aziz Bouh. Il sera aux commandes de Mali-Congo. Ba Kalidou et Brahim Salem sont les assistants, tandis que Mathioro Babou est le quatrième arbitre.

Super D1 : L’AS Douane explose Gourel Sangué

FC Gourel Sangué s'enfonce de semaine en semaine. Douché par le FC Tevragh Zeïna (6-0), lors de la 19èmejournée, Gourel Sangué a été humilié par l’AS Douanes encaissant cinq nouveaux buts dans leur saison catastrophique (5-1), au stade Cheikha Boïdiya, pour le compte de la 20èmejournée de Super D1. Ehmoudi Lekoueïry 22' (sp), Beyatt Loukaeïry (58'), Abdallahi El Id (68'), Ely Bowba (80') et Babe Hassen Mbodj (82') ont explosé les filets de la formation kaédienne. Pourtant, Cheikh Sarr avait égalisé à la 46' (1-1). Mais, comme à l'accoutumée, la défense de Gourel a totalement implosé en seconde période. Aujourd’hui, Gourel Sangué présente la plus faible défense de Super D1 et vit des moments pénibles dans son dur apprentissage de l’élite. Les défaites s’accumulent pour une formation à l'agonie. Lanterne rouge avec 15 points, Gourel Sangué fonce vers la Super D2.

--------------------------

Super D2 -Zone NKTT : l’ASC GENDRIM prend les commandes

L’ASC GENDRIM a pris seul les rênes de la Super D2 avec 15 points (+8), à l’issue de sept journées de compétition. Les écarts entre les équipes de tête restent tout même infimes. Ce n’est en effet qu’au goal-différence que les gendarmes devancent leurs trois premiers poursuivants : Inter Nouakchottt, 15 points (+6) ; FC Deuz, 15 points (+2) et Étoile C Arafat 15 points (+1). Coachée par Bocar Coulibaly, Jeunesse Ksar est cinquième avec13 points. Sixième, Étoile Nouakchott (12 points).FC Brakna (septième) avec 12 points. Dans le ventre mou, on retrouve Dar El Barka (8ème) avec 7 points. Neuvième, Entente Sebkha, 6 points. Medina 3 FC est dixième avec 5 points. Dans la zone des relégables, ASC Riyadh (11ème) avec 5 points. Oasis FC (12ème), 4 points ; Olympique Sebkha(13ème), 4 points. Enfin, lanterne rouge, JAHE avec deux unités. Descendue la saison dernière, le club d'ElMina vit une période sombre de son histoire. Rappelons que lors de la septième journée de Super D2-Zone Nouakchott, Inter avait été accroché par le FC Deuz (1 -1). JAHE s’était lourdement incliné face à l’Étoile Commune Arafat (1-3). Entente Sebkha avait fait jeu égal avec l’ASC Riyadh (2-2), Medina 3 FC était atomisé par l’ASC GENDRIM (0-3), Olympique Sebkha étrillé par Étoile Nouakchott (1-3), FC Brakna et Jeunesse Ksar se neutralisant (2-2), tandis que Dar El Barka venait à bout du FC Oasis (3-1).