Non-application du passeport-talent (famille) au consulat de France : la diaspora mauritanienne se plaint

La diaspora mauritanienne établie en France se plaint du comportement du service des visas de l’ambassade de France en Mauritanie. Sollicitant des visas pour rendre visite à leur(s) parent(s) salarié(s) dans l’Hexagone, des familles (épouses et enfants de ceux-ci) n’arrivent pas à bénéficier des avantages du passeport-talent et leurs demandes sont, depuis quelques années, systématiquement rejetées par le consulat français à Nouakchott. Aucune explication n’est fournie. Les personnes déboutées se demandent si ce n’est pas un protocole préétabli qui les visent principalement. Pourtant il existe bel et bien une procédure

simplifiée qui permet d’octroyer des visas aux familles de cadres étrangers, notamment des ingénieurs, ayant poursuivi leurs études en France et disposant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec un salaire équivalent à deux ou trois fois le SMIG. La loi française est à cet égard tout-à-fait explicite. L’article L. 313-21 a ainsi établi la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent »(famille) : « Les membres de la famille des étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent » peuvent obtenir un titre de séjour sans passer par la procédure du regroupement familial. Ils bénéficient de la procédure simplifiée dite famille accompagnante ».

Cas isolés ? Cette situation est en tout cas vécue douloureusement par plusieurs familles de cadres bloquées depuis plusieurs années à Nouakchott. Ce traitement qualifié d’injuste viserait moins les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et même les Sénégalais qui profitent, eux, pleinement des avantages du passeport-talent contrairement aux Mauritaniens qui semblent victimes d’un ostracisme.