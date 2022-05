Colloque autour de la musique maure azawan - Etat des lieux, enjeux et perspectives

L’Institut français de Mauritanie (IFM) et le Centre de Recherche et d’Etude sur l’Ouest Saharien (CEROS) s’associent pour organiser – en partenariat avec le Ministère de la Culture et l’Université de Nouakchott Al Aasriya – un colloque sur la notion d’azawan, les 10, 11 et 12 mai 2022, à Nouakchott. ‘’Autour d’une approche scientifique pluridisciplinaire complétée par des éclairages apportés par des musiciennes et musiciens professionnels, ce colloque se propose de questionner les fondements théoriques de la musique traditionnelle maure, comme support pour une réflexion sur les enjeux et perspectives contemporaines de sa pratique’’. Ce colloque se tient à l’occasion de la parution de la traduction en arabe de l’ouvrage de Michel Guignard ‘’Musique, honneur et plaisir au Sahara’’. L’objectif de ce colloque est de démêler les conditions historiques du développement de l’azawan et de ses évolutions pour mieux en cerner les implications sociales, politiques, culturelles, religieuses ou encore techniques. Ces questions permettront d’ouvrir la réflexion sur les pratiques et problématiques actuelles de la musique maure, entre tradition(s) et modernité(s).

Trente cinq intervenants sont attendus à ce colloque où six sessions sont au programme. La première session sera un hommage à Michel Guignard. Il s’agira de la présentation du parcours de Michel Guignard et annonce de la parution de la traduction en arabe de l’ouvrage Musique, honneur et plaisir au Sahara

La session deux sera consacrée à Azawan, la musique des iggawen (griots) maures. La session trois est relative aux identités multiples de l’azawan. La session quatre portera sur les Acteurs et enjeux sociopolitiques de l’azawan.

La session cinq sera axée sur la Transmission et valorisation patrimoniale. Enfin, la session six concerne l’azawan dans le monde contemporain : enjeux et perspectives. Lors de ce colloque se tiendra une Table-ronde : Adapter sa pratique au monde contemporain