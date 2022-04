﻿Processus d’investiture du député des sénégalais d’Afrique du Nord

Une délégation sénégalaise de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY/ au pouvoir) conduite par le député maire des Agnam, Farba Ngom, comprenant plusieurs autres personnalités, a séjourné à Nouakchott du lundi 25 au mercredi 27 avril 2022. Ce déplacement est une mission auprès de la base, dans la perspective des investitures des députés de la diaspora, en direction des élections législatives prévues au Sénégal en juillet 2022.

L’étape de Nouakchott est l’épilogue d’une longue tournée dont les différents arrêts ont été la Gambie, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Mali…. Des pays dont les plus grandes villes abritent de fortes communautés venues du pays de la Teranga.

Dans la capitale mauritanienne, la mission a consulté la base sur le difficile chemin du choix du candidat à l’investiture de BBY, pour le député de la région Afrique du Nord.

Au terme d’une réunion tenue mardi 27 avril, dans un réceptif hôtelier de la place, avec plusieurs dizaines d’orateurs, qui se sont exprimés en toute liberté, il a été dressé une liste de 11 prétendants à la candidature, majoritairement issus de l’Alliance Pour République (APR), parti du président Macky Sall.

Une espèce de « bousculade » qui montre clairement que le poste de député BBY de la diaspora Afrique Nord, fait l’objet d’une grande convoitise de la part des sénégalais de Mauritanie, militants au sein de la coalition du président Macky Sall.

Près de 30.000 ressortissants de la République du Sénégal sont régulièrement inscrits sur les listes électorales chez nous.

Après de larges échanges avec la base, dans un cadre convivial, qui a parfois pris les allures d’un show électoral anticipé, au sein d’un endroit qui s’est avéré trop étroit face à une forte affluence, née de l’engouement des militants, le député Farba NGom, a exprimé «une satisfaction pleine et entière, présage d’une investiture acceptée de tous et d’une victoire éclatante au soir du vote ».

Un sentiment largement partagé par les responsables locaux de la coalition BBY.

Le principal résultat de ces 2 jours de consultation est la mise sur pied d’un comité électoral comprenant les représentants de tous les partis membres de la BBY.

En plus de l’honorable député Farba NGom, maire de la commune des Agnam, la délégation de BBY comprenait également d’autres élus ayant une conscience aigue des enjeux et problèmes de la diaspora.

Parmi ces personnalités, on peut noter les députés de la diaspora Amadou Sall et Mor Kane, Abdoulaye Saly Sall, maire de la commune de Nabadji, Kalidou Wagué, maire de la commune de Boki Diawe, Talla Sylla et Malick, tous les deux (2) ministres/conseillers à la présidence de la République….