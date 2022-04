Guidimakha : La CNDH interpellée sur les exécutions extrajudiciaires de 1989 et la discrimination

En visite de travail au Guidimakha, Me Ahmed Salem Bouhoubeiny, le président de la commission nationale des droits de l’Homme(CNDH) a tenu, le 26 avril 2022, une série de rencontres avec les responsables administratifs, judiciaires et sécuritaires de la ville de Selibaby. Après s'être enquis des conditions de l'enrôlement au niveau du centre de Selibaby, il a rencontré les droits de l'hommiste. Au cours de cette rencontre qui a lieu dans les locaux du conseil régional du Guidimakha, le président de la CNDH a écouté avec attention les difficultés et problèmes de tous ordres que les populations lui ont exposés. Lors de sa prise de parole devant ses amis des organisations de la société civile, M Amadou Bocar Ba, coordinateur de l'Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) a d'abord invité le président de la CNDH à prendre en considération qu'au Guidimakha, il y a eu des exécutions extrajudiciaires en 1989. Les cas des victimes essentiellement des civils n'ont jamais été pris en considération, fait savoir Ba. Il exposera pêle-mêle les maux dont souffre le Guidimakha et le reste du pays dans les domaines de l'éducation, de la santé et à l'accès à l'eau potable, auxquels s'ajoutent ceux de l'enrôlement et la discrimination.

Le coordinateur de l'AMDH Ba n’a pas manqué d’évoquer les problèmes liés à l'apologie de l'esclave, l'impunité des auteurs et/ ou le favoritisme dont bénéficient certains au Guidimakha qui se permettent même de se substituer à l'autorité en imposant des lois au vu et au su de l'administration et de la justice. La question foncière et le récurrent problème de l’imamat dans les mosquées au Guidimakha ont été passés au peigne fin par Ba.