Transformation agroalimentaire : La FAO et Hadina RIMTIC lancent un programme pilote

Comment le partenariat stratégique entre la FAO et Hadina RIMTIC contribuent à la transformation agroalimentaire des communautés rurales à travers l’innovation et le digital en Mauritanie… ?

Dans le but de contribuer à la transformation du monde rural et à l’amélioration des conditions de vie des communautés à l’aide des technologies numériques, la FAO a lancé une initiative appelée ‘Digital village initiative’ en collaboration avec HADINA RIMTIC.

Cette initiative, auquel s’inscrit le projet Agri Entrepreneurship Program, a pour mission d'utiliser le digital comme levier de croissance dans le secteur permettant d’élargir l’accès à l'information et aux services liés à l’agroalimentaire. Des initiatives similaires ont déjà été développées dans d’autres régions.

L'objectif général consiste à soutenir le développement des stratégies de numérisation dans le secteur de l'agroalimentaire, à travers la formation, la culture et des approches pilotes pour l'adoption de solutions d'innovations numériques dans les régions agricoles.

En effet, le secteur agroalimentaire, en particulier dans le monde rural, est confronté à plusieurs défis. Ainsi, de nouvelles approches de développement qui combinent des politiques et des technologies innovantes sont nécessaires pour l'amélioration des systèmes agroalimentaires. Pour ce faire, il s’agira d’exploiter des solutions d'innovation numérique au niveau communautaire afin d’offrir des opportunités indispensables consistant à favoriser la transformation rurale dans les zones ciblées par le projet Agri Entrepreneurship Program.

A terme, le programme a pour but :

. D’améliorer la productivité agricole et les chaînes de valeur,

. De renforcer le rôle des organisations de producteurs,

. De renforcer l'autonomisation des femmes,

. De faciliter l'accès au financement,

. De soutenir la création d'entreprises portées par des jeunes en milieu rural pour autonomiser des communautés et améliorer les moyens de subsistance ruraux.

C’est dans ce cadre que la FAO lance ce programme pilote dans la région du Trarza, connue pour son potentiel et son dynamisme agricole important.

Cette initiative est mise en œuvre en partenariat avec Hadina RIMTIC, un des principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de l’innovation en Mauritanie.

Un programme riche et composé de plusieurs volets…

.Un programme d’accompagnement de dix (10) entreprises pour une durée de six (6) mois. Elles sont sélectionnées à la suite d’un appel à candidature. Il s’adresse à toutes les entreprises mauritaniennes opérant dans le domaine agroalimentaire avec comme but d’innover ou de contribuer à relever certains défis auxquels fait face ce secteur. L’appel à candidature est disponible sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXW4sgF0S4nHqCxuCOLHoFe80PbIscNamfNmLeXg3Fsrt0Wg/viewform

.Un projet pilote « smart villages » qui vise à utiliser des outils technologiques innovants pour accompagner les agriculteurs à accéder au marché, à l’information et de recueillir des données essentielles pour le développement de leurs activités. Ce volet dispose de plusieurs activités, qui consistent à promouvoir l’innovation à travers les sciences et les technologies dans les communautés agricoles.

.Une note sur la fracture numérique en Mauritanie est effectuée à travers une série d'activités organisée dans le but d’évaluer la fracture numérique dans le pays, ce qui permettra de répertorier les zones à haut potentiel d’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour les jeunes. Une campagne d’alphabétisation et de formation aux outils numériques sera également menée.

A travers ce projet mis en œuvre en partenariat avec Hadina RIMTIC, la FAO a pour ambition de contribuer considérablement à la transformation numérique des systèmes agroalimentaires dans les zones rurales, en particulier dans les pays en développement, pour l’atteinte de son objectif principal qu'est la sécurité alimentaire.

A travers ce partenariat avec Hadina, la FAO s’attend à des résultats palpables qui ouvriront des perspectives louables pour de meilleures performances en termes de production et de productivité grâce à l’accès à l’information pour une transformation dans les milieux ruraux, aligné avec son nouveau cadre stratégique 2022-2030 : une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure.

Hadina RIMTIC, Communication