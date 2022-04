Sports…Sports…Sports…

Tirage au sort Can-2023 : Les Mourabitounes dans un groupe assez relevé…

La Mauritanie n’est pas vernie. Logés dans le groupe I, aux côtés de la République Démocratique du Congo (RDC), du Gabon et du Soudan, les Mourabitounes héritent d’un plateau assez relevé, suite au tirage au sort, le mardi 19 Avril en Afrique du Sud, du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. Les quarante-huit sélections africaines engagées ont été réparties sur douze groupes de quatre. La moitié d’entre elles obtiendra son ticket pour la CAN (23 Juin-23 Juillet 2023).

Les Mourabitounes auront fort à faire pour composter leur ticket. Le sélectionneur national Amir Abdou a donné ses impressions: «C’est un groupe homogène, la RD Congo va être la grosse équipe, revancharde après avoir raté la CAN. Le Gabon viendra avec ses grosses individualités, le Soudan, il ne faut pas l’enterrer. C’est à nous d’aller chercher une qualification. Ce sera difficile aux joueurs d’être prêts et conquérants. […] Dès le début, il faut être dans la course et ne pas courir derrière les points, le match contre le Soudan va être important, il faut se concentrer là-dessus et aller ensuite au Gabon. Il faut être positif, il faut y croire.»

Elim CHAN 2023: les Mourabitounes édifiés le 28 Avril

Les Mourabitounes locaux seront fixés sur leur sort le 28 Avril prochain, à l'issue du tirage au sort du CHampionnat d’Afrique des Nations (CHAN). L'heure sera confirmée ultérieurement, a fait savoir la CAF. Initialement prévue en 2022, la compétition se tiendra du 8 au 31 Janvier 2023 en Algérie. Les Mourabitounes locaux tenteront de décrocher une troisième qualification, après celles de 2014 et 2018, lors de la phase des qualifications. Celles-ci débuteront en Juillet 2022. Pour l’heure, on ne connaît pas la liste des sélections engagées, mais on sait que les qualifications auront lieu sur une base régionale. Sacré à domicile en 2018 puis au Cameroun l’an passé, le Maroc est le double tenant du titre de ce tournoi considéré comme l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux.

Coupe du Président : les affiches des quarts de finale connus

De somptueuses affiches seront au menu des quarts de finale de la Coupe du président de la République, à l’issue du tirage au sort effectué le samedi 23 Avril. L’ASC Police devra en découdre avec le FC Nouadhibou, tandis que l’AS Armée se mesurera au FC Gourel Sangué. Le FC Tevragh Zeïna affronte Nouakchott King's. Enfin, l’ASC Tidjikja défiera l’ASAC Concorde. La Ligue nationale de football (LNF) n’a pas encore communiqué le calendrier de ces rencontres.