L'évolution du modèle économique du commerce électronique en Afrique

En février et mars derniers, j’étais respectivement au Nigeria et au Kenya en raison de mes visites d'affaires. L'une des choses importantes qui a retenu mon attention lors de ces visites a été la nette augmentation du nombre de coursiers à moto sur les routes et l'abondance de publicités pour les applications de commerce électronique (e-commerce).

Le commerce en ligne en Afrique a connu une croissance rapide ces dernières années, et cette tendance devrait se poursuivre. De mon point de vue, divers facteurs ont contribué à la croissance impressionnante de ce modèle d'affaires. La population de l'Afrique est la plus jeune du monde. Il existe donc un potentiel pour une audience numérique massive. En outre, l'utilisation d'Internet augmente en raison de la diffusion rapide des smartphones et des appareils mobiles.

La pandémie a également stimulé l'industrie. Le confinement qui a suivi a entraîné une augmentation de l'utilisation des plateformes de commerce électronique, les achats en ligne étant devenus une nécessité plutôt qu'une préférence. Cela a conduit à une augmentation correspondante de la transformation numérique et économique. Avec la diffusion du e-commerce sur les marchés africains, les consommateurs ont commencé à découvrir le plaisir de se faire livrer les produits qu'ils ont commandés chez eux en quelques heures seulement, sans quitter leur zone de confort.

Nouvelle expérience

À l'exception de l'Afrique du Sud, qui a une industrie de détail formelle assez bien développée, tous les autres pays africains ont un commerce de détail formel relativement sous-développé. Néanmoins, l'utilisation généralisée de la vente au détail en ligne ou du commerce électronique crée de nouvelles opportunités en Afrique. Le marché du commerce électronique du continent crée une nouvelle expérience d'achat, en particulier pour la classe moyenne croissante de la région. Les vendeurs peuvent désormais étendre leur portée géographique pour cibler plus de clients, et les acheteurs ont désormais plus d'options. Avoir plus de choix signifie qu'ils peuvent tirer plus de valeur des achats et des achats qui leur conviennent le mieux. L'industrie a connu une croissance tirée par Jumia, Konga, Takealot et d'autres acteurs en Afrique subsaharienne.

Selon les données de Statista, alors qu'un utilisateur de commerce électronique en Afrique dépensait 57 dollars par an en 2017, ce chiffre est passé à 72 dollars en 2021. Le marché africain du commerce électronique valait 24 milliards de dollars en 2020, et le nombre d'acheteurs en ligne sur le continent a connu une croissance annuelle composée de 18 % entre 2014 et 2018, supérieure à la moyenne mondiale de 12 %. Le marché africain du commerce électronique est estimé à 36 milliards de dollars en 2024. L'industrie du commerce électronique est un puissant moteur de croissance pour l'économie africaine, ayant un impact positif sur les vendeurs, les acheteurs et le marché dans son ensemble. Le commerce électronique fait tomber les barrières géographiques qui restreignaient autrefois les échanges entre les parties sur différents continents.

Quand on regarde les chiffres actuels, malgré une forte croissance dans la région subsaharienne, il y a aussi de sérieux handicaps dus aux réalités infrastructurelles et mentales de l'Afrique. Le commerce électronique ne vaut rien sans paiement ni collecte d'argent. En 2020, environ 55 % des adultes africains n'avaient pas de compte bancaire, malgré le fait que certaines entreprises technologiques continuent d'introduire des alternatives de paiement pour répondre aux demandes des consommateurs. En revanche, l'utilisation d'internet à la maison est encore peu répandue. Le fait que les prix de l'internet dans certains pays soient très élevés en raison de l'inflation mondiale et que les prix des smartphones soient inaccessibles fait partie des principaux facteurs qui freinent le développement du e-commerce en Afrique. La base du commerce électronique nécessite l'utilisation d'argent dans un environnement électronique. Cependant, l'argent est synonyme de confiance et de pouvoir en Afrique. Cela rend les Africains quelque peu timides vis-à-vis des systèmes de paiement électronique et ralentit la propagation du commerce électronique.

Croissance incroyable

Statista a réalisé une enquête dans plusieurs pays africains, demandant aux utilisateurs du commerce électronique au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya quels types d'articles ils préfèrent acheter en ligne. Dans tous ces pays, les acheteurs numériques ont déclaré acheter des vêtements, des chaussures et des appareils électroniques grand public en ligne. Cependant, malgré cette croissance incroyable, les achats en ligne en Afrique sont toujours à la traîne par rapport à la moyenne mondiale, même sur les marchés actifs d'Afrique.

- Le nombre d'acheteurs numériques en Afrique a plus que doublé entre 2015 et 2021

- La population de l'Afrique était de 1,37 milliard en 2021, mais ce chiffre devrait atteindre 2,5 milliards en 2050.

- On estime que la population d'internautes en Afrique atteindra 860 millions d'ici 2030.

- On pense que l'utilisation de l'Internet mobile en Afrique rattrapera le trafic total d'utilisation d'Internet d'ici 2040.

- En 2021, 37% des achats en ligne en Afrique sont constitués de produits textiles, 33% de produits électroniques, 17% d'aliments et 13,5% d'autres produits.

Voici le top trois des entreprises de e-commerce en Afrique selon Statista. Examinons maintenant de plus près les trois principales entreprises de commerce électronique en Afrique subsaharienne. Notez que les indicateurs clés utilisés pour sélectionner ces trois principales plateformes de commerce électronique sont principalement le trafic et l'engagement du site Web, comme indiqué par Statista. Le rapport date de 2021.

Jumia : Jumia a reçu le plus de trafic web en 2021 que toute autre plateforme de commerce électronique en Afrique. La société aurait enregistré 23,3 millions de visites mensuelles au cours de la période.

Takealot.com : La plateforme de commerce électronique sud-africaine est la deuxième page de commerce électronique la plus visitée en Afrique. La moyenne mensuelle des visites est de 10,5 millions.

Konga : Une plate-forme de commerce électronique originaire du Nigeria qui se classe au troisième rang. Les données recueillies par Statista montrent que le site Web de Konga compte 2,3 millions de visites mensuelles.