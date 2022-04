SNIM: Communiqué

La Direction de Communication et de l’action sociale présente les actions arrêtées par le Conseil d’Administration de la SNIM, qui s’est tenu aujourd’hui, en faveur du Personnel de la Société.

Par l’importance de ces mesures, le Conseil d’Administration prouve son intérêt pour le capital humain, ressource essentielle de l’Entreprise. Il a arrêté un train de mesures au profit du personnel, pour l’amélioration de leur pouvoir d’achat, favorisant les plus bas salaires. Ces mesures se présentent ainsi :

 Augmentation Générale des salaires, à compter du 1er mai 2022 :

o Ouvriers : 12% ;

o Maîtrises et Cadres : 10%. Soit une augmentation, cumulée sur 12 mois, de 20 à 22%

 Gratification annuelle :

o Ouvriers : 7 salaires de base en plus de 100000 MRO par ouvrier ;

o Maîtrises : 6 salaires de base ;

o Cadres : 5 salaires de base.

 Augmentation de salaire, selon le mérite, de 10% de salaire de base au profit de 20% de l’effectif dont 5% de promotion.

 Le budget nécessaire pour une augmentation substantielle des primes suivantes :

o Prime de non logement : 20% ;

o Prime d’enclavement Zouerate : 30% ;

o Prime Sapeurs-Pompiers : 50% ;

o Prime de risque : 200% ;

o Indemnité des fêtes religieuses : de 16000 MRO ;

Le Conseil se félicite des efforts engagés pour l’amélioration des prestations médicales et du cadre de vie des travailleurs. Dans ce cadre le Conseil a décidé l’augmentation de l’enveloppe sociale à un milliard MRO, pour accompagner les réformes dans les domaines de la scolarisation, de la santé et du logement.

Le Conseil a noté favorablement les instructions adressées aux Sous-traitants au fin d’améliorer la situation de leurs employés et accompagner la réalisation de nos engagements en matière de Responsabilité Sociétale (RSE). اوقية 182 700 000 000 ENTREPRISE CERTIFIEE ISO 9001 ET ISO 14001

Le conseil s’est félicité des interventions de la Fondation en matière de soutien des populations avoisinantes, de lutte contre la pauvreté et de développement local. Il note avec satisfaction la réalisation, cette année, de la fondation dans les domaines de la santé, les écoles et la fourniture de l’eau, au profit des habitants de localités et des éleveurs.

L’objectif de ces mesures est de mettre les travailleurs au centre des préoccupations de l’Entreprise.

La SNIM renforce sa contribution à l’économie nationale, en 2021, avec 17% des recettes de l’état, 15% du PIB national et 58% des exportations du Pays.

La SNIM, premier employeur national après l’Etat, se réjouit d’annoncer ces mesures à ses travailleurs et à l’opinion publique. L’entreprise, qui demeure une fierté nationale, compte sur l’ensemble de son personnel, pour la réalisation des objectifs inscrits dans son plan stratégique.

26/04/2022

Le Directeur de la Communication et de l’action Sociale

Bah Ould Choumad