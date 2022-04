Don de sang : Le CNC sacrifie à la tradition

Le centre national de cardiologie (CNC) a sacrifié, le vendredi 22 avril à la tradition. En effet, chaque année, en plein Ramadan, le personnel de cet établissement se mobilise pour donner de son sang. Tous les volontaires se retrouvent au centre, à compter de 22 heures. Le centre national de transfusion sanguine (CNTS) dépêche son camion de collecte mobile et son personnel qualifié pour réaliser l’opération. Du directeur de l’établissement le Pr. Eba, jusqu’au personnel de soutien (chauffeur, planton et sécurité), en passant par le personnel médical et paramédical, tout le monde passe sur le fauteuil pour donner de leur sang afin de sauver de nombreuses vies. Et comme on le sait, le don de sang bénévole et volontaire reste très peu ancré chez les mauritaniens et le mois de Ramadan constitue de ce fait un mois creux. Le CNC est un des établissements qui a besoin d’une grande quantité de sang pour ses interventions, c’est la raison pour laquelle, ses responsables prennent les devants en se mobilisant pour effectuer ce geste sauveur.

Le vendredi soir, 50 employés du centre ont pris part à cette soirée de don de sang. Les poches collectées ont été soigneusement rangées et transportées dans le camion frigorifique du CNTS où elles seront traitées et sécurisées avant d’être distribuées aux personnes nécessiteuses. En effet, en donnant de son sang, on contribue à sauver des accidentés, des femmes à césariser, des patients nécessitant une intervention chirurgicale et ou des malades rénaux à dialyser...

Tirant la leçon de cette soirée, le Pr. Ahmed Eba El Wélaty déclare : « Depuis que le centre a adopté ce geste, son personnel ne se dérobe pas, au contraire, nous sentons une grande émulation en son sein ; ce don de sang nous permet de réaliser nos interventions programmées mais également de prendre en charge les urgences et éventuellement d’autres personnes des établissements nationaux et privés ; qu’ils en soient remerciés pour ce geste humanitaire.»