FLEJ offre des kits alimentaires aux familles nécessiteuses

L’Ong « Femmes Leaders pour l’Egalité et la Justice » (FLEJ) organise depuis quelques jours une opération Ramadan au profit des femmes nécessiteuses des quartiers précaires de Nouakchott mais également de Nouadhibou. Au cours de cette opération, les membres de cette ONG ont procédé par une stratégie de porte à porte, pour déposer des kits alimentaires auprès des familles nécessiteuses. Ces kits comportent divers produits : huile, oignons, sucre, dattes, poulets entiers, pommes de terre et détergents (OMO). Les membres de l’ONG transportent elles-mêmes les produits jusque dans les maisons et profitent de leur passage pour sensibiliser les bénéficiaires sur le rôle des femmes dans le développement, l’éducation et la santé des enfants mais aussi de tous les membres de leurs familles.

Selon Assaa Diagana, coordinatrice des femmes leaders pour l’égalité et la justice, « cette opération vise, en cette période du mois béni du Ramadan à soulager les familles nécessiteuses dans un contexte marqué par la hausse continue des prix des produits de première nécessité.» En effet poursuit-elle, « l’Islam, notre Sainte religion nous recommande la solidarité avec les démunis, c’est la raison pour laquelle les femmes leaders se sont investies en mobilisant leur énergie et leurs moyens pour accomplir ce devoir. »