Vers une intense campagne contre les industries de farine de poissons

Plusieurs ONG et activistes au niveau national et international, opérant dans le domaine de la protection de l’environnement et des ressources halieutiques, se préparent à lancer une intense campagne contre les usines de farine de poissons installées à Nouadhibou.

Différentes manifestations devraient démarrer à partir de la semaine prochaine, pour dénoncer vigoureusement « un pillage caractérisé des potentialités halieutiques mauritaniennes par des sociétés étrangères installées à Nouadhibou » dans l’objectif de sensibiliser les autorités et les partenaires sur des activités prédatrices contre l’environnement et les ressources marines de la part de ces usines industrielles.

Cette campagne répond au souci permanent des usiniers de la Zone Sud de la Fédération Nationale des Pêches (FNP), qui assimilent l’action des Mokas « à une véritable catastrophe environnementale et halieutique».