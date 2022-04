Le SJM pense aux familles des journalistes disparus

Le syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) a clôturé, le jeudi dernier (21 avril) le téléthon qu’il a organisé depuis le début de ce mois béni du Ramadan au profit des familles des journalistes mauritaniens rappelés à Dieu. Ce geste de solidarité a suscité un vif intérêt de la corporation mais également d’autres bonnes volontés du pays. A l’arrivée, 33 familles se sont partagés la cagnotte d’un million sept cent mille anciennes Ouguiyas, reçus des 65 donateurs. Un montant qui aurait pu être plus important si les argentiers de cette république qui gaspillent des millions dans le futile avaient accepté de mettre la main à la poche.

La remise des montants aux bénéficiaires s’est déroulée en présence du ministre de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le parlement, les directeurs de l’Agence Mauritanienne de presse (AMI), de la TVM, de la RM, du président de la HAPA, des journalistes mauritaniens et des correspondants de la presse internationale. Profitant du mois béni du Ramadan, le SJM a mis à contribution des Ulémas mauritaniens pour animer des conférences sur l’Islam et sur la solidarité que celui-ci prêche.

Au cours de cette soirée qui s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, le président du SJM, Ahmed Taleb Maaloum a justifié le geste du syndicat par son souci d’apporter sa modeste contribution aux familles des confrères disparus. « Nous avons le devoir de penser à eux, de leur témoigner notre solidarité et de formuler, à l’occasion, des prières pour le repos de l’âme des défunts », a expliqué Ould Maaloum. Il enfin adressé des remerciements sincères du SJM à l’ensemble des généreux donateurs mais également à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette première opération.

L’initiative du SJM qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, élaboré depuis l’élection de son bureau exécutif, il y a quelques mois et visant à améliorer les conditions de travail des journalistes vient prouver qu’il se soucie également du sort des veuves et orphelins des confrères disparus. Un geste apprécié et par les familles et par les participants.