Aussi, et pour une fois que les parties semblent animées d’un esprit de conciliation et d’ouverture, ce dialogue devrait prendre à bras-le-corps toutes les problématiques et tous les problèmes saillants de nature à handicaper le développement du pays. C’est dire que ledit dialogue se doit de confronter les idées, bousculer les habitudes, les inerties et l’immobilisme qui marquent la vie politique du pays, prioriser l’analyse et la réflexion sur les objectifs à atteindre, les stratégies à adopter et les potentialités devant être mobilisées, en particulier le capital humain.

Au moment où le pays, comme tant d’autres de la planète terre, fait face à de multiples problèmes (unité nationale, enrôlement, gestion de la pandémie de la COVID-19, insécurité interne et aux frontières, etc.), tout le monde s’interroge sur les résultats auxquels on peut s’attendre à l’issue d’un tel dialogue, tant les attentes sont nombreuses et leur satisfaction reste une préoccupation majeure des citoyens. Tout le monde scrute, avec espoir mais aussi avec appréhension, ce qui peut sortir d’un dialogue si souhaité, tant son opportunité est devenue un impératif.

Après bien des hésitations, l’incertitude, des pourparlers en coulisses qui traînent et des faux départs, enfin, depuis le samedi 17 Avril 2022, les protagonistes du dialogue tant souhaité se sont engagés dans la ligne droite. La Commission préparatoire, composée de 9 responsables de la Majorité présidentielle et 9 de l’opposition, a entamé ses travaux.

Nombreuses attentes

Le principal risque étant que le citoyen sombre dans le pessimisme et la déception dans un monde où le vrai, le faux et l’invraisemblable se côtoient, les participants au dialogue se doivent d’aboutir à des résultats qui permettent, demain, une meilleure connaissance pour le peuple de la direction qu’emprunte le pays, la vision politique de ceux qui gouvernent, les mesures à prendre pour trouver des solutions aux divers problèmes structurels et problématiques qui perdurent.

Les attentes sont nombreuses et revêtent, toutes, un caractère d’urgence. Ces attentes ne sont autres que les actes et actions qui renforcent la démocratie, assoient l’État de droit dans toute sa splendeur et contribuent au bien-être social, économique et culturel des populations. Bien entendu, ces attentes devraient transcender le simple formalisme des textes pour épouser les courbes de la réalité de tous les jours, car les notions d’égalité, de justice, d’équité, de développement seraient creuses si dans les faits le peuple n’en ressent pas le bénéfice et les retombées à court terme.

Le dialogue se doit aussi d’inscrire dans ses thèmes les moyens de raffermir le sentiment d’appartenir à une seule nation, la culture patriotique, le vivre ensemble, l’apport de tous pour le façonnement d’un pays réellement indépendant, prospère et stable culturellement, socialement et politiquement.

Autant ce dialogue doit aborder, sans tabou ni langue de bois, tous les sujets qui préoccupent les Mauritaniens, autant il doit être inclusif et ouvert ; ses conclusions devront être prises en compte et mises en œuvre par qui-de-droit.

De façon non exhaustive et non limitative, le dialogue devra porter sur la Loi fondamentale (Constitution) et les possibles modifications qui pourraient lui être apportées ainsi que le respect des lois et règles de la République. D’autres thèmes d’importance concernent l’unité nationale ternie par des passifs non encore définitivement soldés (aussi bien humanitaire qu’économique) ; la problématique de l’esclavage (et ses séquelles), sujet polémique qui doit être pris à bras le corps, sans surenchère ni désinvolture, puisque malgré les textes édictés et les tribunaux spéciaux dédiés à cette problématique, certaines ONG des droits de l’homme continuent de dénoncer son existence.

Le système éducatif reste inadapté et les multiples réformes n’ont jusque-là pas apporté de solution tangible. Ce système, qui manque d’uniformisation, contribue à la division des citoyens : écoles privées pour les riches et école publique pour les pauvres. Aujourd’hui, malheureusement, le manque de niveau est tel qu’on assiste à un nivellement aussi bien par le haut que par le bas. Et la place des langues nationales dont un projet de loi est déjà rédigé ne semble pas mettre d’accord tout le monde.