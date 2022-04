﻿La Concertation Nationale à travers la DPG du PM

Le premier Ministre, Mohamed ould Bilal, a présenté sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant l’assemblée nationale, ce jeudi 21 avril 2022. Au cours de ce Grand Oral, un exercice relevant d’une pure tradition républicaine, le chef du gouvernement a abordé plusieurs points de la vie politique, économique et sociale du pays.

Collant au contexte politique, le PM a fait un focus sur la volonté du gouvernement « de continuer à renforcer le climat politique instauré par le président de la République, dans le but de tirer le meilleur profit de toutes les compétences et de se concentrer sur les problématiques nationales prioritaires.

Cette volonté s’est traduite par le lancement des préparatifs d’une large concertation nationale dans le cadre de laquelle aucun acteur ni sujet d’intérêt national ne seront exclus».

Des assises inclusives « qui consacreront largement la volonté de préserver l’unité nationale, la dignité, la liberté et l’égalité de tous les citoyens quel qu’en soit le prix », peut-on lire sur le document.