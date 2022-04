Mauritel : Préavis de grève des employés

Non contente d’avoir les services les plus mauvais et les plus chers de la sous-région, pour ne pas dire du monde, la Mauritel a aussi la fâcheuse habitude de faire peu de cas de ses engagements. Notamment vis à vis de ses employés qu’elle pressure à longueur de journées pour des salaires de misère. Mais ce non respect des engagements est en train de lui revenir, tel un boomerang, à la figure. Ainsi le Collège des délégués de la société vient de déposer un préavis de grève des employés auprès de la direction générale. Cette décision fait suite à l’échec des négociations entamées au lendemain de la signature du protocole d’accord de 2019 avec la Direction Générale. Les travailleurs de Mauritel observeront des arrêts de travail d'avertissement les 5, 9,11,16,18, 23, 24 et 30 mai de 10 h à 13 heures. Les employés exigent le respect du protocole d’accord signé le 06 février 2019 ainsi que la satisfaction de la plateforme revendicative du 17 janvier 2022. Le collège des délégués avertit que si toutefois,’’les revendications ci-dessus ne sont pas prises en considération à l'issue de ces arrêts d’avertissement, le Collège des Délégués se réserve le droit de les amplifier en fonction de l’évolution de la situation’’.