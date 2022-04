ACCORD DE COLLABORATION ENTRE SENISA ET ANAPARM

Nouakchott le 19Avril 2022 – la Société SENISA (Société d´Extraction du Nord de l´Inchiri S.A (filiale de Kinross Gold Corporation), qui détient des permis d’exploitation aurifère dans la région de l´Inchiri et envisage de démarrer des programmes d´exploration, a signé un protocole d´une durée de 36 mois avec l’Agence Nationale des Recherches Géologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM) pour la mise à disposition auprès de SENISA de certaines catégories de ressources humaines, lesquelles pourront bénéficier sur site de formations et d'encadrement dans les domaines ayant trait aux géosciences.

La décision d'établir cet accord fait suite à la récente publication par le Gouvernement de deux arrêtés autorisant la SENISA à entreprendre de nouvelles activités d'exploration sur ses permis 2018 C2 et 2019 C2 et ce, en étroite collaboration avec l’ANARPAM; cet accord comporte un engagement de dépenses de 5 millions de dollars US dans les activités d'exploration sur chacun des permis, pour une dépense totale de 10 millions de dollars US sur 36 mois.

Un large éventail d'expertises techniques et d'opportunités de formation sera disponibilisé grâce à ce partenariat. De surcroît, l'engagement de SENISA à contribuer au renforcement de capacités du personnel de l'ANARPAM par de nombreuses possibilités de formation telles que par exemple, celle de géophysiciens, de géologues, ainsi que de géomaticiens.

Commentant ce protocole, qui comprend des précisions concernant la recherche minière et plus de détails sur le travail d'équipe, M. Brahim Ould M'Bareck a également souligné en tant que Président de SENISA, la transparence de ce protocole et les termes qu'il comprend :

« En tant qu'entité mère d'autres filiales en Mauritanie, Kinross aspire à être un investisseur clé tout comme un partenaire au développement.

J’ai la certitude aussi qu’en plus des nombreux avantages existant sous forme d'impôts, d'emplois ou de développement social, les mécanismes transparents et innovants de ce nouveau protocole permettront d'accroître l'attractivité du secteur et de renforcer la croissance sectorielle en cours. La collaboration avec l'ANARPAM offrira en outre plus d’opportunités aux petites sociétés opérant dans le domaine du forage et de l'exploration.

Il a souligné enfin : « Le développement de l'industrie minière est de notre plus grand intérêt et nous espérons fièrement pouvoir jouer un rôle phare dans cette amélioration. »

Le protocole signé renforcera l'opportunité de mise en œuvre d´un partenariat efficace, d'un professionnalisme de haut niveau, comme de la transparence entre les deux parties, tout en positionnant SENISA et ANARPAM vers un succès de long terme dans l'industrie minière nationale en Mauritanie.

Cette collaboration sans précédent comprendra le détachement de personnel par l'ANARPAM auprès du projet. Elle renforcera également les capacités pour le démarrage des opérations et permettra un transfert durable des compétences. Un comité technique conjoint sera aussi établi pour discuter et considérer les aspects techniques des travaux réalisés par SENISA.