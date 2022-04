Démarrage des travaux préparatoires à la Concertation Nationale

Les locaux de l’académie diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’Extérieur, ont abrité samedi, la cérémonie de lancement des travaux du comité préparatoire de la concertation nationale, sous la supervision du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Yahya ould Ahmed Waghf. Ce comité est composé de 18 personnalités représentant les différents partis et sensibilités de la majorité et de l’opposition.

Expliquant la portée du dialogue national sur la tenue duquel devraient déboucher les travaux préliminaires, le Ministre, Secrétaire de la Présidence de la République, a insisté sur la volonté et les fermes instructions du chef de l’Etat, par rapport à une bonne organisation des futures assises « qui s’inscrivent dans une perspective de consolidation de la démocratie, la diversité des opinions, mais aussi la nécessité d’un consensus sur les fondamentaux républicains ».

Ainsi, ce comité va travailler sur les termes de référence d’une concertation relative aux enjeux nationaux : processus électoral, unité nationale, gestion transparente des ressources publiques.

Ces travaux débutent après plusieurs mois d’attente, de tergiversations et même de multiples blocages.