Nomination de Monsieur EL BASTAMY OUMAR DAOUD à la Direction Générale de SENISA

Nouakchott, le 14 Avril 2022 – Le Conseil d’Administration de SENISA (Société d’Extraction Du Nord de l’Inchiri, S.A.), réuni le mercredi 13 Avril 2022 sous la Présidence de Monsieur Brahim Ould M’Bareck a le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur EL BASTAMY OUMAR DAOUD en qualité de Directeur Général de la Société SENISA. Disposant d’une grande expérience dans la gestion des projets miniers, Monsieur EL BASTAMY mettra à disposition son expertise pour piloter les travaux d’exploration et éventuellement d’exploitation au niveau de SENISA.

Conformément aux termes de l’arrêté du 12 Janvier 2022 du Ministère en charge des Mines, SENISA dispose d’un délai de 36 mois pour effectuer les travaux d’exploration sur ses deux permis adjacents à Tasiast afin d´aider à soutenir et développer l'industrie minière du pays. L'investissement total prévu est de 10 millions de dollars sur 3 ans.

Le programme d’activité envisagée nécessite la mise en place d’une structure opérationnelle à même de prendre en charge les travaux d’exploration, et de production éventuelle, dans le cas de la découverte d’un gisement économiquement exploitable. Dans cette optique, le Conseil d’Administration a décidé, en début d’année, la redynamisation de la société SENISA ainsi que la mise en place d’une équipe chargée de piloter les programmes d’exploration et de production potentielle.

Pour ces raisons avant tout, le Conseil d’Administration a donc nommé Monsieur EL BASTAMY OUMAR DAOUD, qui détient une expertise avérée dans la gestion de projets miniers au plan national comme international, comme Directeur Général de SENISA.

« Je suis particulièrement heureux de la nomination d’un mauritanien au poste de Directeur Général de SENISA. En effet, la nomination de Monsieur EL BASTAMY OUMAR DAOUD à la direction de SENISA et son expérience dans notre secteur d’activité sont des gages importants pour la réussite de SENISA dans l’intérêt de Kinross et de la Mauritanie », a affirmé Claude SCHIMPER, Vice-Président Exécutif de Kinross pour les Operations en Russie et en Afrique de l’Ouest.

Contact: Tasiast_Communications@kinross.com