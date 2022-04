Tasiast : la mine d’or, au vert

Tasiast poursuit les travaux de construction de sa future centrale solaire, à même le site de la mine, entamée depuis le 16 février 2022. Le projet vise à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la mine : conformément à l’engagement social et environnemental de longue date de l’entreprise. Cette centrale permettra aussi à Tasiast de soutenir les objectifs du gouvernement dans la transition énergétique du pays.

Le groupe Kinross, via sa filiale TMLSA, qui gère la mine de Tasiast a investi 55 millions de dollars pour la construction de cette centrale solaire. Elle disposera d’une capacité installée de 34MW et d’une capacité de stockage d'électricité de 18 MW. Il s’agit de la première étape d’un plan de neutralité carbone de la mine à l’horizon 2050. Et dès 2030, le site devrait avoir réduit de 30% de l’intensité par once produite.

La mine verte

C’est un projet clef pour Kinross. Car la future centrale solaire s’inscrit dans l’engagement écologique à long terme du groupe. La gouvernance sociale et environnementale de TMLSA comporte d’ailleurs un budget spécifique. Ce n’est pas la première initiative de l’entreprise en ce sens. Dès son installation, en 2016, elle met le développement durable au cœur de son projet.

Ainsi en 2017, l’entreprise avait obtenu une certification de conformité au Code international de Gestion du Cyanure, développée sous l’égide du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). Renouvelée en 2019, cette certification assure aux employés, et aux communautés locales, un environnement de travail et de vie sain et dénué de rejets de déchets.

Plus tard, en 2018, Tasiast organisait la déclinaison mauritanienne de la journée africaine de l’environnement dans la ville de Chami. Un évènement d’ampleur réunissant près de 300 animateurs dont une cinquantaine d’employés de la mine.

Appui au gouvernement

Le projet de centrale solaire vient directement en soutien de la politique énergétique gouvernementale. Pour rappel, la Contribution Déterminée Nationale (CDN) actualisée de la Mauritanie « prévoit une réduction nette des émissions de GES à l’échelle de l’économie de 11% en 2030 ». La CDN rappelle en outre son besoin d’appui et de financement international. Or, la centrale de Tasiast rentre exactement dans ce cas de figure.

En supplément des infrastructures et de la production énergétique, la centrale solaire de Tasiast apportera également du savoir-faire à la filière énergétique nationale. On rappellera à ce titre que l’entreprise est composée à plus de 97% de Mauritaniens. Cette accumulation d’expertises dans ce secteur très technique s’avéreront très utiles pour les futurs projets de centrales solaires du pays.

Ben Abdallah