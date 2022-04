﻿Face à la crise, Gazouani mobilise le patronat

Le président Mohamed Cheikh El Ghaziouani, a longuement écouté les membres de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), au cours d’une rencontre organisée jeudi, au premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN). Cette journée intervient dans un contexte national et mondial difficile. Une période marquée par les problèmes structurels d’un pays à l’arrêt depuis plusieurs années, du fait d’une administration sclérosée. Une réalité nationale aggravée par la conjoncture mondiale née de la pandémie du coronavirus (COVID-19- qui sévit depuis 2 ans) et les sombres perspectives qu’annonce la guerre Russie/Ukraine, qui devrait se traduire par une nouvelle poussée des prix des céréales importées, pour les ménages fortement éprouvées. Ce forum inédit a duré plusieurs heures.

Le président de la République a saisi l’occasion pour inviter les opérateurs économiques «à investir massivement dans les secteurs productifs prioritaires pour assurer l’autosuffisance alimentaire».

Plusieurs dizaines d’opérateurs économiques ont profité du forum pour exposer des projets dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la pêche…. Des investissements avec l’objectif stratégique de mettre fin au paradoxe d’un pays doté de nombreux atouts (matières premières, disponibilité de l’eau, des terres et des bras valides pour le travail), qui demeure désespérément accablé par le chômage, la pauvreté… du fait d’une gouvernance calamiteuse (corruption, gabegie, détournements des deniers publics….).