L’OIM organise des campagnes de sensibilisation à l’extrémisme violent dans les quartiers périurbains de Nouakchott

Du 24 au 27 Mars, l’OIM Mauritanie a organisé 8 sessions de sensibilisation à « l’extrémisme violent », organisées dans les Moughataas de Dar Naim, d’Arafat, d’El Mina et de Sebkha, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel (MAIEO).

Animées par quatre imams désignés par le MAIEO puis formés par un consultant expert de l’OIM, ces sessions avaient pour principal objet de mieux informer la jeunesse mauritanienne et migrante des quartiers de Nouakchott à ce que l’on nomme ‘extrémisme violent’, d’en dessiner les contours et les aspects, dans un but de renforcement de l’entente et de la cohésion sociale.

Lors des sessions, les imams ont d’abord défini les terminologies liées à l’extrémisme violent, l’associant à «une forme d'extrémisme qui tolère et pratique la violence avec une intention idéologique ou délibérée, comme la violence religieuse ou politique ».

Parmi les pistes présentées pour faire face à l’extrémisme violent, les imams ont appelé la jeunesse à privilégier la tolérance vis-à-vis d’autres communautés, en insistant également sur l’importance « de la vérification d’informations trouvées sur Internet et de s’en référer aux autorités religieuses en cas de questions qui y sont liées ».

Ces activités ont été rendues possibles grâce au financement du Fonds de l’OIM pour le Développement[1],au travers d’un projet visant à appuyer l’insertion socio-économique de la jeunesse mauritanienne et migrante, ainsi qu’à établir des partenariats avec les autorités nationales et régionales dans la mise en place de mécanismes dédiés à la meilleure prévention de l’extrémisme violent. Au cours de son engagement, l’OIM a travaillé avec d’autres partenaires tellecque la Cellule de lutte contre la radicalisation du G5 Sahel, notamment dans la finalisation de son plan d’action mais également dans l’élaboration et l’adoption d’une stratégie de communication dédiée à soutenir son action en matière de prévention de l’extrémisme violent.

[1]Projet : « Prévention de l’extrémisme violent à travers l’engagement actif et stratégique des jeunes en Mauritanie ».