Faits divers…Faits divers…Faits divers…

Meurtre à Dar El Beïdha : les suspects en prison

Zone éminemment dangereuse, Dar El Beïdha atteint des records de taux quotidiens de crimes, jusqu’à 35% du total nouakchottois. Il y a quelques nuits, le corps d'un jeune homme saignant et agonisant était découvert dans une ruelle sombre. Evacué d'urgence, il décédait avant d'être secouru. Des témoins affirmèrent que des djenks s'adonnaient à des jeux de hasard dans cette ruelle. La police ne tarda pas à les identifier, leur traque commença sans tarder et les voilà tous épinglés le lendemain. Au cours de leur garde-à-vue au commissariat de police El Mina 2, un certain Abdou prétend être l’auteur du crime. Il craignait Saddam, la victime, et celui-ci avait pris l’habitude de le délester de tout ce qu’il tenait. Cette nuit-là, son tourmenteur l’avait trouvé en train de jouer et lui avait demandé de le suivre à l’écart. Comprenant son dessein de lui voler son téléphone, Abdou avait refusé. Et l’autre de sortir un couteau ! Abdou lui lance une grosse pierre à la tête. Saddam tombe, évanoui, Abdou saisit le poignard et le lui plante dans le ventre. Ces aveux n'ont pas du tout convaincu le juge qui a envoyé tous les suspects en prison.

Le baron de Mellah en taule

Récidiviste connu des fichiers de la police, O.B. dirigea diverses bandes qui semaient la terreur au Sud-est de la ville, notamment à Mellah, Velloudja, Arafat et Tarhil. Il séjourna plusieurs fois en prison mais jamais longtemps, sa famille ayant apparemment les bras longs... Tout dernièrement, il a opté pour le trafic de drogue. Le voilà devenu grand dealer à la tête d’un cartel distribuant toutes sortes de stupéfiants : haschich, chanvre indien, cocaïne et autres comprimés. Quelques-uns de ses sbires ont été arrêtés mais il a toujours réussi à les faire relâcher.

La semaine passée, des agents du commissariat spécial de lutte antidrogue prennent la main dans le sac deux de ses hommes au cours d’une livraison. Deux jours plus tard, son principal repaire à L’avenue Dimi de Mellah est encerclé vers cinq heures du matin. Le dealer et tous ceux qui s'y trouvent sont embarqués, la fouille met à jour de grandes quantités de drogues. En dépit des pressions de toutes parts qui s’exercent pour faire relâcher O.B., la police le tient, à ce jour, toujours au frais… Pourvu que ça dure !

Un piqueur de sac appréhendé

Le vol à l’arraché est une nouvelle technique prisée par certains pickpockets de Nouakchott. Se déplaçant en voiture ou à moto, ils tentent d’arracher les sacs des passants, même en plein jour. Ceux qui n'acceptent pas de lâcher leur bien se retrouvent souvent traînés sur de grandes distances et parfois grièvement blessés...La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant une femme ainsi traitée, plusieurs minutes durant, devant la clinique Chiva, reste dans les mémoires.

Samedi dernier, premier jour du Ramadan, une dame au volant de sa voiture se retrouve bloquée par les embouteillages au carrefour BMD. Un jeune homme se présente au côté gauche du véhicule et, pendant qu’il distrait la dame en lui proposant divers gadgets, un complice enturbanné vient de l’autre côté, s'empare d’un sac posé sur le siège à droite de celle-ci et file. Mais la scène n'a pas échappé à des passants qui alertent les agents du GGSR réglant la circulation au carrefour. Voilà l’enturbanné arrêté, tandis que son complice prend ses jambes à son cou.

Mosy