-Trois (3) cadres sortants de l’Iscae (option Banques et Assurances- niveau licence)

- 1Technicien supérieur (bac Lycée Technique plus 2 ans)

Les candidats doivent être âgés de 23 ans minimum et 35 ans maximum

Le dossier à fournir doit comporter :

-Un Curriculum Vitae détaillé

-Une demande manuscrite

-Une photocopie légalisée des diplômes

Le dépôt des dossiers aura lieu du lundi 04 au vendredi 15 avril 2022 à 15 heures au plus tard dans les bureaux de la DAF des AGM