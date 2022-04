Les effets négatifs de la guerre d’Ukraine sur les marchés africains §Par Cem Perdar*

Étant donné que l'économie du continent africain est basée sur les importations, nous savons qu'il y a eu de nombreuses périodes de turbulences à la lumière des récents développements mondiaux. Surtout depuis le second semestre 2021, la hausse rapide des prix du pétrole et de l'énergie, la hausse des chiffres de l'inflation et les difficultés à trouver des matières premières provoquent des contractions sur de nombreux marchés africains, tout en affectant négativement les budgets des consommateurs.

En raison des ralentissements d'activité et des fermetures occasionnelles pendant la période pandémique, de graves turbulences liées à l'augmentation des coûts sont apparues à l'échelle mondiale. Cependant, l'augmentation régulière des coûts des matières premières, de l'énergie et du transport a malheureusement entraîné une forte augmentation des prix unitaires des produits. Quel est donc l'événement phare parmi les crises récentes ? Bien sûr, c'est un événement malheureux qui a eu lieu entre la Russie et l'Ukraine et qui a atteint le niveau de la guerre.

Malheureusement, ces derniers temps, il est devenu très difficile de trouver des matières premières à des prix abordables et de les produire comme intrants à des prix raisonnables et de les transformer en produits finis. L'une des raisons les plus importantes à cela est que les principaux négociants en matières premières et en énergie, tels que la Chine, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, sont entrés dans une grave récession économique après la pandémie, et naturellement, ils essaient de commercialiser ces ressources à des prix plus élevés afin de combler le déficit commercial actuel.

Si l'on regarde les effets de l'entrée de la Russie en Ukraine sur la situation des importations et du commerce du continent africain, malheureusement, on peut penser que les pays africains seront pénalisés par cette décision. L'une des deux raisons les plus importantes à cela est que la Russie est l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel et de carburant au monde. Chaque difficulté rencontrée par la Russie sur la plate-forme mondiale entraîne automatiquement une augmentation des prix de ces deux éléments vitaux.

Gaz naturel, Charbon ;

La Russie est l'un des principaux producteurs mondiaux d'éléments énergétiques. Grâce aux ressources énergétiques importées de Russie, de nombreux pays produisent dans leurs usines et les commercialisent dans d'autres pays utilisateurs finaux. Avec les prix de l'énergie qui ont augmenté régulièrement depuis la seconde moitié du dernier 2021, il y a eu une augmentation exorbitante des prix unitaires de nombreux produits, et les pays qui importent les produits ont recherché les prix des années précédentes. Lorsque l'on considère le nombre d'articles d'importation, en particulier pour le continent africain, on peut voir comment l'augmentation des prix de l'énergie affecte principalement le pouvoir d'achat dans la région subsaharienne. Considérant que le gaz naturel ou le charbon acheté à la Russie est utilisé dans le processus de fabrication même de la plus petite partie produite, nous pouvons voir comment des difficultés surviennent si le prix de vente de cette précieuse ressource de Russie entre dans une tendance à la hausse. En d'autres termes, nous pouvons comprendre à quel point la source d'énergie est vitale et critique dans tous les aspects de chaque produit fabriqué de A à Z. Malheureusement, les prix de l'énergie ont bondi de plus de 100 % au cours de la dernière année dans le monde. Cela a eu un impact très négatif sur le producteur et le consommateur et a joué un rôle très important dans l'accélération des données d'inflation.

Prix ​​du pétrole :

Dans le commerce d'aujourd'hui, il existe une phase encore plus importante que la fabrication du produit : le transport. Malheureusement, la logistique du produit en main d'un pays à l'autre est devenue aujourd'hui un grave problème. La récente fluctuation des prix du pétrole a malheureusement fait grimper très sérieusement les prix unitaires du produit. Les développements politiques négatifs en Russie, qui est le 8e producteur de pétrole au monde, ont malheureusement provoqué une augmentation significative des prix de cet élément. Lorsque nous regardons la dernière période de trois mois, nous pouvons facilement voir que le prix du pétrole brent est passé de 68 $ à 110 $. Cela affecte directement les coûts de fret du transport terrestre, maritime et aérien.

Continuons avec un exemple concret;

Vous êtes un homme d'affaires en Mauritanie. Vous achetez des produits alimentaires de Turquie. Dézoomons un peu et regardons la phase de production du produit. La principale matière première de ce produit comestible provient de la Côte d'Ivoire. La Turquie transforme la matière première qui vient de Côte d'Ivoire, avec l'énergie qu'elle reçoit de Russie et la transforme en produit final. Elle met ensuite ce produit sur un navire fonctionnant au pétrole en provenance de Russie et le revend en Mauritanie.

Je pense que vous pouvez maintenant comprendre plus clairement comment l'effet de l'augmentation déséquilibrée des prix de l'énergie et du pétrole dans le monde affecte le prix unitaire du produit. Bien sûr, en fin de compte, cela entraîne naturellement un changement plus fréquent des étiquettes dans les rayons des supermarchés. En conséquence, cela provoque une grave situation d'inflation dans les pays africains ainsi que dans le monde entier. L'Amérique et de nombreux pays européens annoncent les taux d'inflation les plus élevés des 20 à 30 dernières années. La raison la plus importante à cela est que les ressources énergétiques mondiales deviennent plus précieuses. Alors que les prix de l'énergie montent en flèche, ils emportent avec eux les chiffres de l'inflation et appauvrissent malheureusement les populations locales. En conséquence, de nombreuses banques centrales augmentent les taux d'intérêt et tentent de maintenir l'équilibre de l'économie. Cependant, nous savons tous que ces déménagements ne sont pas une solution permanente.

En conclusion, je crois qu'avec la polarisation croissante entre l'Est et l'Ouest, les difficultés dans les domaines commerciaux et financiers vont encore s'accroître tout au long de 2022-2023, plaçant les individus dans des situations encore plus difficiles sur le plan économique. Même si la tension entre la Russie et l'Ukraine prend fin dans un avenir proche, je suis sûr que des problèmes différents et opposés reviendront et que les conditions commerciales seront beaucoup plus difficiles que cela.

C'est pourquoi nous devons veiller à faire des gestes plus vigilants et plus stables que jamais lors de nos transactions commerciales. Nous devons systématiquement nous concentrer sur des projections plus permanentes et à plus long terme, plutôt que sur des entreprises à court terme.

