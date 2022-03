Faits divers…Faits divers…Faits divers…

Agression sur l'Axe Aziz

À l'extrême Nord-est de Nouakchott, se trouve un bidonville. À la limite de Toujounine, il est bordé au Nord par un goudron communément appelé « Axe Aziz ». Considéré zone à hauts risques, le quartier a, de fait, toujours été le théâtre de nombreux délits et crimes. Il y a deux ans, une jeune fille y fut violée et assassinée dans des conditions obscures...Un couple fraîchement marié y fut agressé et braqué par une bande de malfaiteurs récidivistes, la jeune épouse sauvagement violée…

Jeudi 24 Mars, vers 2h du matin. Une vieille femme dort paisiblement dans sa cabane en compagnie de deux gosses. Un voleur cagoulé s’introduit dans le lieu, ramasse le sac qui contient tout ce que la matrone possède et ressort par la porte pour le vider. C’est alors que la dame se réveille. Elle aperçoit le bandit affairé et lui saute courageusement dessus pour tenter de récupérer son bien. Le malandrin tire un poignard et le pointe vers elle. « Arrière ou tu vas mourir ! ». Téméraire, elle n’en saisit pas moins la main armée du couteau contenant le couteau et une rude bataille s'engage. Après quelques minutes et quoique blessée à la paume par la lame, l’indomptable femme finit par prendre héroïquement le dessus et ramasse son sac, tandis que le bandit s'enfuit piteusement. Des voisins accourent et conduisent la blessée aux urgences de l'hôpital Cheikh Zayed où elle est soignée sans délai. La police est venue dresser le constat sur les lieux de l’agression, le malfaiteur court toujours.

Les parfums qui tuent

En Juin 2021, Ould Aloumma fut tué à coups de poignards très tôt la nuit dans une ruelle qui jouxte son domicile à Toujounine. Ses tueurs étaient trois jeunes récidivistes, bourrés d'alcool après avoir consommé une grande quantité d'eau de Roche achetée chez un commerçant lambda de parfums et autres produits similaires...Trois mois plus tard, le jeune Ould El Issawi fut tué à Dar El Barka. Ses tueurs étaient encore de jeunes délinquants imbibés d’une eau de Cologne acquise tout aussi légalement...Plusieurs meurtres furent commis à Nouadhibou l'année dernière et les enquêtes établirent que les meurtriers étaient toujours saouls ou drogués d'eau de Roche ou de Cologne…

Cette semaine, la brigade des recherches de la wilaya de Nouakchott Sud a mis la main sur une dangereuse bande qui semait la terreur dans la zone. Braquages, vols et agressions. Une grande quantité de bouteilles d'eau de Roche a été saisie avec eux. La police a interrogé leur fournisseur, un boutiquier du marché d'El Mina, qui a reconnu leur fournir ce parfum depuis plusieurs années. Chaque bande de malfaiteurs est ainsi achalandée en stupéfiants et alcool. Aussi interpelons-nous les hautes autorités du pays en les priant de contrôler ce dangereux commerce tant qu’il est temps. Cela diminuera sûrement le taux de crime à Nouakchott et à Nouadhibou.

Recrudescence du vol de batteries

Le vol de batteries de voiture avait connu une nette régression lors de la dernière campagne sécuritaire mais il a récemment repris vigueur un peu partout à Nouakchott. Au quartier Carrefour, non loin de la clinique Nejah, une bande a subtilisé une dizaine de batteries en une seule nuit. Au carrefour Tin Soueïlim, plusieurs autres véhicules ont subi de tels dégâts après le bris d'une de leurs vitres. Les images d'une caméra de surveillance montrent un homme au visage enturbanné descendant d’une Toyota Avensis dont le moteur tourne pour s'emparer de plusieurs batteries de voitures garées, avant de remonter et filer à bord du véhicule sans plaque.

Mosy