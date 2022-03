Ould Bilal reconduit PM: Ghazwani fera-t-il le deuil du changement?

Par decret de la présidence de la République, le président Ghazwani a renouvelé sa confiance à son premier ministre Ould Bilal, chargé de "former" le nouveau gouvernement. Ce faisant, ould Ghazwani semble opter pour la continuité, en tout cas à la tête du gouvernement.

Reste maintenant la composition de celui-ci.

Peut-on avoir un gouvernement different du précédent? En tout c'est le souhait de l’écrasante majorité des mauritaniens. Ils souhaitent un véritable coup de balai dans un gouvernement dont exceptes quelque 3 à 4 membres devraient être reconduits. C'est l'occasion pour le président d’opérer un début de changement, faute de quoi, les espoirs qu'avait suscités son élection après une rude décennie s’évanouiraient. Le président a fini de savoir qu'il ne pouvait compter sur son gouvernement voire sur son parti qui n'a pas réussi à suppléer l'exécutif, lequel ne réglait pas les problèmes des citoyens, perpétuait la gabegie et trainait les pieds dans l'execution des programmes et projets structurants du pays.