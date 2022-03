AGM dévalisée

C’est devenu presque une habitude. Les Assurances Générales de Mauritanie ont été visitées ce mardi soir ( 22 mars) par une bande de lascars qui ont pris tout leur temps pour casser les bureaux et les coffres avant de les dévaliser. Ils ont ainsi pu faire main basse sur 450.000 mro dans l’un des coffres, 5000 euros et 3.000.000 mro dans un autre.

Ce qui frappe dans un énième coup est que les bandits ont pris tout leur temps pour défoncer les coffres et casser les bureaux un à un y compris celui du pdg. Et on pu entrer et se retirer sans éveiller le moindre soupçon. Des professionnels en quelque sorte.

Espérons que cette fois, contrairement aux précédents cassés, la police mettra la main sur ces bandits de grand chemin