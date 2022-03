L’école Ilot K rebaptisée Ecole Amadou Sall Clédor: La famille s’en félicite

L’école du quartier d’ilot K porte désormais le nom de Sall Amadou Clédor, un des illutres premiers cadres du pays. Pour la famille, il s’agit là d’un geste de reconnaissance à l’endroit de cet homme qui s'est donné, sa vie durant à l'édification de son pays où la formation de l'homme prime sur tout.

Sall Amadou Clédor est connu pour son intégrité et son dévouement à la chose publique, il était très peu porté sur les choses matérielles. Patriote, il a accompli pleinement sa mission à l’endroit de son pays, en occupant plusieurs postes de responsabilités. C’est en homme pieux, d’une grande intégrité morale et très serviable vis-à-vis des démunis qu’il a été rappelé à Dieu. le Tout Puissant. Il fait la fierté de sa famille, de ses proches et amis, de sa communauté, mais également de son pays, la Mauritanie.

‘’A cette occasion, nous remercions tous ceux qui ont eu cette pensée généreuse à l'endroit de Sall Amadou Clédor, en particulier, le maire de Tevragh-Zeina’’, dira la famille.