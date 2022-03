Nouakchott abrite la sixième session du Comité Régional de Pilotage du SWEDD

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a supervisé lundi 21 mars, à Nouakchott, la cérémonie d’ouverture de la sixième session du Comité Régional de Pilotage du Projet d’Autonomisation des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). Dans son discours, le ministre a exprimé sa gratitude aux membres du comité pour I’exceIIent travail qu’ils ont déployé pour faciliter la tenue de cette importante rencontre qui prépare celle des ministres.

« Je voudrais aussi saluer cet élan de solidarité que j’ai ressenti chez chacun et chacune d’entre vous tout au long de I’année écoulée de mon mandat de président du Comité Régional de Pilotage du SWEDD. Votre franche collaboration et la cordiale entente entre les équipes pays et régionales ont été une source d’énergie à la base de tous les résultats engrangés », a-t-il déclaré.

M.Kane a salué ‘’le travail exceptionnel réalisé, le projet SWEDD est devenu un exemple cité partout et qu’il nous revient de consolider, d’étendre et surtout préserver en maintenant haut la barre de la performance’’.

Selon le ministre, le Projet SWEDD n’est plus, en dépit de la pandémie de la Covid-19, un concept mais une réalité sur le terrain qui nous donne la preuve de I’efficacité d’une approche centrée sur la lutte contre les causes profondes et non les symptômes de la pauvreté et des inégalités de genre.

« Avec plus de 92% de taux rétention scolaire des adolescentes au secondaire, une disponibilité des produits contraceptifs de 97% dans les établissements sanitaires soutenus par le projet, et 93% d’adolescentes bénéficiaires du projet qui disposent de connaissances et compétences pour retarder le mariage et éviter les grossesses précoces, le projet SWEDD continue de séduire par ses résultats », a-t-il fait remarquer.

Avec les nouvelles perspectives qui s’ouvrent devant nous à la faveur du recul de la pandémie et de l’extension du projet vers de nouveaux pays, nous devons, préconise-t-il, nous mobiliser davantage pour un passage â IécheIIe effectif.

« Nous devons également continuer à renforcer notre collaboration pour favoriser l’échange d’expériences mais aussi initier des actions conjointes au niveau de nos frontières communes car les questions fondamentales de vulnérabilités des femmes ne connaissent aucune frontière », a-t-il dit.

De son côté, le coordinateur du projet SWEDD, Mohamed Souleymane Haiballa a exprimé sa gratitude pour la collaboration franche et l’appui apporté à la Mauritanie pour l’organisation de cette importante rencontre.

« Vos contributions et vos conseils ont grandement facilité le travail de préparation entrepris », a-t-il noté. Il a, enfin, remercié les équipes de 1’ UNFPA à Nouakchott et à Dakar pour leur contribution, tout au long du processus de préparation de la présente rencontre.

A son tour, le Représentant résident de l’UNFPA en Mauritanie, M.Cheikh Fall a affirmé que le projet SWEDD présente cette opportunité d’accélérer l’atteinte de nos objectifs nationaux, continentaux et internationaux. Il nous offre, à travers son montage, une approche intégrée, multisectorielle, inclusive et régionale pour réduire les vulnérabilités et les inégalités en matière d’accès aux droits et services de qualité. Il s’agit d’un exemple concret de collaboration et de partenariat pour aborder les questions fondamentales d’inégalités de genre, qui annihilent le potentiel de nos filles et femmes, et retardent le développement socioéconomique de nos pays respectifs’’.

Les résultats de la première phase du projet SWEDD et les perspectives qui se dessinent nous confortent, estime Fall, à renforcer davantage notre engagement à travailler à vos côtés pour consolider les acquis, porter à l’échelle les interventions du projet afin que le potentiel de toutes les femmes et de tous les jeunes soit entièrement accompli.

L’UNFPA reste mobilisé, selon Cheikh Fall, ‘’à travers ses bureaux pays, son bureau régional et son siège à poursuivre son accompagnement pour que toutes les adolescentes, livrées au triple risque d’abandon scolaire, de mariage d’enfant et de grossesse précoce, puissent jouir d’une vie décente et épanouie’’.

L’UNFPA s’engage, assure-t-il, à poursuivre son appui technique aux pays et à mobiliser les partenariats féconds pour la mise en œuvre efficace du projet SWEDD.

La représentante de l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé, Mme Fumiko, s'est réjouie du travail entrepris depuis 2015 et des partenariats qui ont noués. Quant à la représentante résidente de la Banque Mondiale en Mauritanie, Mme Marguerita , après s’être félicitée de l’élargissement des pays, a renouvelé la disponibilité de son institution à soutenir et à développer le potentiel des filles pour les permettre de développer leurs potentialités.