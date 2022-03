El Mina: AFCF sensibilise contre les stupéfiants

L’Association des Femmes Cheffes de Famille (AFCF) a organisé, dans l’après-midi du 16 mars, au collège d’El Mina 3,près du château d'eau et du Marché de bétail, une réunion de sensibilisation sur «de l'usage de la drogue par les enfants».

Organisée au profit des parents, de l'association des parents d'élèves, les imams, les associations de femmes et de jeunes, la rencontre a été l'occasion pour le leader communautaire de l'organisation, formé dans le domaine, de rappeler les dangers des stupéfiants de façon générale et de la drogue en particulier pour les enfants. Il a ressorti les impacts psychosanitaires et sociaux pour les enfants, leurs familles et pour le pays, car, explique-t-il, les enfants constituent l'avenir du pays qu'il faut protéger et préserver.

Plusieurs orateurs ont pris la parole pour déplorer la prolifération des produits psychotropes et leur utilisation par les jeunes enfants, souvent défalqués de l’école.

Présente à cette rencontre, l’adjointe au maire d’El Mina, après avoir salué l’initiative AFCF, a invité les parents à s’occuper de leurs enfants, à contrôler leurs fréquentations, donc leurs compagnons. « Vérifiez avec qui vos enfants sortent, ne les laissez pas traîner dans la rue surtout tard dans la nuit », a-t-elle martelé. Ce fut un échange intense sur la thématique qui, visiblement, ne laisse plus les parents indifférents.

C pourquoi les habitants des alentours sont venus en grand nombre.

En effet, nombre de jeunes enfants recourent aujourd’hui à plusieurs produits pour se droguer (hachischs, parfum, alcool, colle...) et dont les conséquences sont désastreuses pour leur santé et pour leur famille. Ils viennent souvent rode autour des établissements scolaires voir leurs amis ou écouler les produits nocifs. Résultat: abandon des cours, délinquance et violence. Et c’est justement pour contribuer à éradiquer ce fléau pointé du doigt par le président de l’Assemblée Nationale, l’honorable Cheikh Ould Baya lors de son discours de la clôture de l’une des sessions 2O/21 du Parlement qu'AFCF s’intéresse au sujet. S’adressant aux députés, il avait souligné l’impérieuse nécessité de protéger nos enfants de la menace de la drogue et des narcotrafiquants ; à cet effet, il leur a demandé à tous et de conjuguer les efforts avec les forces de sécurité pour enrayer toutes les formes de déviations.

Signalons que cette manifestation entre dans le cadre du Projet Accès à la Justice et Genre financé par la coopération Espagnole AECID. C’est un partenariat entre Terre des Hommes Lausanne et l’AFCF, indique la coordinatrice.