Arafat & Riyad : Des Clubs scolaires sensibilisés à la citoyenneté, le civisme et la coexistence pacifique

Une cinquantaine de jeunes élèves des établissements de Riyad et d’Arafat ont bénéficié de deux sessions (5-6 Mars et 12-13 Mars) de formations sur les notions de citoyenneté, civisme et coexistence pacifique. Initiées par l’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs Mauritaniens (AIEJTM), ces activités relèvent du projet « Éducation à la citoyenneté et promotion de la culture de la paix dans les communes d’Arafat et Riyad, visant à « contribuer à un environnement favorable au développement d’une citoyenneté responsable, à la promotion de la cohésion sociale pour une coexistence pacifique dans l’espace scolaire et communautaire ».

Animées par Djibril Sall et Bocar Sylla, ces sessions ont permis à ces jeunes de s’imprégner et de renforcer leurs connaissances sur les notions susdites. « Durant la formation, les élèves ont affiché leur motivation et leur désir de bien mademoiselle appréhender ces thématiques. L’interactivité notée durant les sessions a aisément prouvé leur intérêt », a affirmé la coordinatrice Fati Guèye.

« La session était très intéressante », s’est réjoui Abdou Camara. « Elle nous permettra de participer à la promotion de la cohésion sociale, à une cohabitation pacifique au sein de l’espace scolaire et communautaire ».Mademoiselle Khady N’Diaye embouchait la même trompette : « Nous avons été formés à devenir des citoyens responsables, soucieux du développement de notre environnement et de notre pays. Et de préciser : « Ce fut également une belle opportunité de mieux connaître les institutions de l’État ».