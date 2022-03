Un réceptif hôtelier de Bamako abrite un atelier sur la communication stratégique de la Force Conjointe du G5 Sahel (FC) du 17 au 23 mars 2022.

Cette session est organisée avec l’appui du gouvernement britannique, au profit des journalistes (Coordination des Journalistes du G5 Sahel) et les membres des Forces Armées de Sécurité impliqués dans le volet communication et relations publiques.

La rencontre de Bamako est justifiée par la volonté « de renforcer de manière transparente la fonction communication de la Force Conjointe (FC) ».

Dans cette perspective, il est prévu des ateliers « sur la stratégie de communication, la lutte contre la désinformation, la gestion des médias, la communication de crise et la gestion des projets ». Toutes ces actions sont appuyées par le Service Communication du gouvernement britannique (GCSI).

Cet atelier permettra aux participants d’avoir une bonne connaissance « des pratiques et directives claires sur la façon de développer une réponse face à une crise, au phénomène de la désinformation de nature à affecter la capacité de la Force Conjointe (FC) à mener ses opérations, portant atteinte à son image et sa réputation, ou constituant une menace à la sécurité publique ».

La Force Conjointe du G5 Sahel a pour objectif de coordonner la lutte des États contre le terrorisme, l’insécurité de manière générale, le trafic de drogue et le trafic des êtres humains.

Les pays membres du G5 Sahel sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Globalement, cet atelier va renforcer les capacités des participants en matière de planification de campagne stratégique, les formations sur le public et ciblant celui-ci et permettre de faire connaissance avec le concept de responsabilité en cas de dommages civils.