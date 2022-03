Tenue à Nouakchott du forum régional des pays du G5 Sahel contre l’esclavage : Biram se félicite

Nouakchott abritera, les 16 et 17 mars, un Forum régional de lutte contre l’esclavage initié par IRA-Mauritanie, en collaboration avec le gouvernement mauritanien et le Réseau G5-Sahel de lutte contre l’esclavage . Placé sous le thème : «Faire de la lutte contre l’esclavage un combat commun et consensuel entre la société civile et les gouvernements des pays du Sahel », le forum de Nouakchott se veut une tribune pour lancer un appel fort aux décideurs politiques, pour l'abolition de la pratique esclavagiste.

Placé sous le Haut patronage du Chef de l’Etat, SEM. Mohamed Cheikh El Ghazouani, le forum regroupera des participants venant des cinq pays du G5 sahel (outre la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad), de pays invités (Sénégal, Ile Maurice, Guinée Conakry). Des délégations en provenance d’Amérique et d’Europe prendront part à ce forum.

Au cours d’une conférence de presse tenue, ce lundi dans un réceptif hôtelier nouakchottois, le président de IRA Mauritanie et député à l’Assemblée nationale Biram Dah Abeïd a affirmé qu’en signe de bonne volonté et en signe de changement notoire, le pouvoir de Ould Ghazouani a donné son aval pour la tenue à Nouakchott du forum régional des pays du G5 Sahel contre l’esclavage. Les leaders abolitionnistes de la sous-région, de l’Amérique et de l’Europe interdits de séjour durant le règne de Ould Abdel Aziz feront le déplacement. Ils auront l’opportunité d’exprimer leurs positions.

Apres l’ ouverture officielle et le cérémonial de discours du président de IRA-Mauritanie, du Secrétaire Exécutif du Réseau G5 Sahel de lutte contre l’esclavage au Sahel, M. Ali Bouzou, et celui de Ould Ghazouani ou d’un de ses ministres s’enchaineront quatre panels portant sur divers thématiques l’expérience des OSC dans la lutte contre l’esclavage, les aspects psycho-sociaux de l’esclavage et leurs ramifications, causes et conséquences de l’esclavage au Sahel, défis et perspectives de la lutte contre l’esclavage au Sahel. Des travaux de groupes et enfin des recommandations qui serviront à la rédaction d’un Manuel de Nouakchott de lutte contre l’esclavage au Sahel seront au programme du deuxième et dernier jours.

Biram a mis à profit cette conférence pour égratigner le pouvoir judiciaire qui est de son avis le seul pilier du pouvoir qui n’est pas engagé dans le changement et prend le contrepied de toutes les actions pouvant conduire à tourner la page du passé désastreux.

Enfonçant le clou, Biram a qualifié le pouvoir Judiciaire d’être un frein à l’effectivité de la lutte et de l’éradication de l’esclavage. « Les juges assis sont, poursuit-il, en totale déphasage avec la soif de justice et l’impérieuse nécessité de la démocrate et de justice. » Biram a illustré son propos par la condamnation des jeunes de Bassiknou et de la cabale sur fond d’allégations de viols orchestrés contre ses principaux soutiens durant la dernière présidentielle par les féodalités politiques et des organisations féministes racistes. Dans le même sillage, il a rappelé les condamnations de jeunes de R’Kiz et ceux de Ngawlé toujours maintenus en prison alors que Cheikhna Chekhawi coupable, selon lui, de ‘’crimes contre l’humanité’’ a bénéficié de liberté après seulement moins de deux mois de détention.