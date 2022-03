Nouakchott, le 10 mars 2022 – J. Paul Rollinson, Président-Directeur Général de Kinross Gold Corporation, a rencontré ce jeudi le Président de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le PDG a aussi effectué une visite de la mine Tasiast dont l’usine a bien redémarré et dont la première phase du projet 24k est sur le point d'être achevée.

Au cours de cette audience, Mr J. Paul Rollinson a en tout premier lieu félicité le Président mauritanien, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Gazhouani, pour avoir su guider le peuple mauritanien avec succès, vers un climat de paix et de stabilité dans le pays.

Le PDG Mr J. Paul Rollinson qui avait déjà eu une première rencontre avec le Président Mohamed Ould Cheikh El Gazhouani en septembre 2019, a saisi cette occasion pour exprimer sa satisfaction quant à l’évolution positive dans la normalisation des relations entre Kinross et le Gouvernement. Il a en outre remercié son Excellence le Président de la République pour le soutien apporté par le Gouvernement Mauritanien suite à l’incendie survenu à l’usine de la mine de Tasiast en 2021.

Mr J. Paul Rollinson a également réitéré l'engagement de Kinross envers le plein développement de la mine de Tasiast, qui s’est traduit par un flux continu d'investissements et de projets d’expansion en vue d’assurer un avenir sur le long terme de Kinross en Mauritanie. Plus tôt dans la semaine, Mr. Rollinson a visité la mine de Tasiast dont l’usine a redémarré après des mois d’arrêt suite à un incendie et dont la première phase du projet 24k est sur le point d'être terminée. Mr. Rollinson a également participé à des activités organisées par Tasiast à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Les développements récents de Kinross en Mauritanie comprennent notamment : le projet 24k, qui prolongera la durée de vie de la mine tout en augmentant la production à Tasiast ; un investissement de 10 millions de dollars pour relancer des travaux d'exploration sur les permis détenus par SENISA qui est une autre filiale de Kinross en Mauritanie, ainsi que la réalisation d’une étude sur le contenu local, qui sera développée en partenariat avec l´IFC dans le but de soutenir l'économie du pays et le démarrage de la construction d'une centrale solaire, qui réduira les émissions de gaz à effet de serre et augmentera l'utilisation d’énergie renouvelable sur le site.

En concluant, Mr J. Paul Rollinson s’est félicité de l’accord signé en juillet 2021 et a également indiqué qu'il se réjouit de pouvoir continuer à accompagner le développement du secteur minier mauritanien en partenariat avec le Gouvernement, afin de créer des résultats durables pour toutes les parties, tout en opérant dans un cadre juridique clair, caractérisé par une réglementation transparente.

Depuis 2010, la mine de Tasiast est un contributeur majeur à l'économie mauritanienne. Elle a ainsi généré plus de 3,6 milliards de dollars sous forme de retombées économiques pour le pays à travers le paiement des impôts, taxes et redevances, les salaires et les avantages sociaux ainsi que la formation, le soutien aux communautés, tout comme à l´approvisionnement local.

FIN

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com