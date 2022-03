Les Mourabitounes U-17 en stage au Maroc

L’équipe nationale de Mauritanie des moins de 17 ans va effectuer un stage du 4 au 11 Mars à Rabat. Nos cadets disputeront deux rencontres de préparation face à leurs homologues du Maroc, les mardi 8 et jeudi 10 Mars. Pour ce regroupement en terre marocaine, le sélectionneur des U-17, Samba Gaye Diagne, a convoqué un groupe de vingt-trois joueurs, composé majoritairement d’éléments issus du championnat et des académies nationales. Seuls deux joueurs évoluent à l’étranger. La délégation mauritanienne a quitté Nouakchott vendredi aux environs de 17h.

Les Mourabitounes U-17 convoqués

Gardiens: Mamadou Mbaye Sow (ASAC Concorde), Mohamed Aly Nalla (Nouakchott Académie), Samba Dia (Dream Sport Académie/Sénégal) ; défenseurs : Bilal Brahim Abeïd (FC Deuz), Souleymane Mohamed Sy (Nouakchott Académie), Bewba El HadramiAbeïd (Étoile Arafat), Kalidou Niass (Nouakchott Académie), Abderrahmane Ahmed Zerough (AS Police), Samba Alioune Niass (ASAC Concorde), Mokhtar Mohamed Yali (Nouakchott Académie) ; Milieux : Abdourahmane Soumaré (Nouakchott Académie), Seydou Oumar Sy (Nouakchott Académie), El Id Boubacar Mohameden (ASC Tidjikja), Mamadou Bocar Ba (ASAC Concorde), Sidi Ba (FC Nouadhibou), Mohamed Aboubekrine Sedigh Sidi Aly (ASC Tidjikja), Abdallahi Ahmed Vall Nasrdine (Nouakchott Académie), Ahmed Akache(FC Nouadhibou), Hamidou Amadou Diarra (Nouakchott Académie), Bouna Ousmane Wague (FC Tevragh-Zeïna) ; attaquants : Mohamed Habib Diouwara (FC Stade Lausanne/Suisse), Sid’Ahmed Taleb Boubacar (FC Salahdine), Mohamed Boye Cheikh Mohamed (AS Douanes)

------------------------------------------

Mourabitounes : Amir Abdou nouveau sélectionneur !

La Fédération mauritanienne de football a nommé monsieur Amir Abdou au poste de sélectionneur de l’équipe nationale, une semaine après que celui-ci ait annoncé son départ du poste de sélectionneur des Comores qu’il occupait depuis 2014. Le choix du technicien franco-comorien a été officialisé lors de la réunion du Comité exécutif mercredi 2 Mars au siège de la FFRIM. « Suite aux concertations et échanges avec les plus hautes autorités de l’État, représentées par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le Comité exécutif de la FFRIM a pris les mesures de restructuration suivantes : mettre fin aux fonctions du sélectionneur national, monsieur Didier Gomes Da Rosa et l’ensemble de son staff technique ; nommer monsieur Amir Abdou en qualité de sélectionneur national, avec un nouvel encadrement technique pour les équipes nationales A et locale de Mauritanie», indique un communiqué.

Un contrat de deux ans

Le désormais ex-coach des Comores et du FC Nouadhibou sera donc en charge de ces sélections. La composition du staff technique qui l’accompagnera dans sa mission sera dévoilée dans les prochains jours. Nommé en Novembre dernier, le Français Didier Gomes Da Rosa paie son zéro pointé à la CAN qui faisait suite à l’échec au premier tour de la Coupe arabe. Comme pressenti, c’est donc Abdou, qui a permis aux Comores de franchir de nombreux paliers ces dernières années, avec notamment une qualification historique pour la CAN et un parcours jusqu’en 8èmede finale, qui lui succède. Outre ses qualités, le technicien de 49 ans a bénéficié de ses connexions locales puisqu’il occupait, depuis Novembre 2020, le poste d’entraîneur du FC Nouadhibou en Mauritanie. Sa première mission sera de qualifier les Mourabitounes pour le CHAN et la CAN 2023. Il devra parvenir à inverser l’impression de déclin laissée par la sélection mauritanienne ces derniers mois après avoir participé aux deux premières CAN de son histoire.

Mesures à court terme pour le football

Rehausser les récompenses allouées aux clubs de la Super D1 et Super D2, ainsi qu’au vainqueur de la Coupe de S.E.M. le Président de la République. Le montant de 10 millions MRU (100 millions MRO) accordé par le Gouvernement, sera ajouté aux 15 millions MRU (150 millions MRO) déjà attribué par la FFRIM aux clubs. Au total, 25 millions MRU (250 millions MRO) seront redistribuées aux équipes de première et deuxième divisions en fonction du classement. La prise en charge intégrale par l’État des clubs qui représentent la Mauritanie aux compétitions interclubs de la CAF et de l’Union Arabe de Football (UAFA) ; travailler afin de restaurer les sponsors naguère liés à la FFRIM, suivant les instructions données par le président de la République aux départements concernés ;élaborer un cahier de charges pour réguler et définir les modes de fonctionnement des académies et centres de formation ;obligation pour les clubs de Super D1 de disposer d’entraîneurs titulaires d’une licence A ou B de la CAF et, pour les clubs de Super D2, d’entraîneurs titulaires d’une licence C de la CAF ;fonder un Institut supérieur du football en Mauritanie. À l’issue de la réunion, le Comité exécutif s’est réjoui du soutien et de l’importance accordée par les plus hautes autorités de l’État au football national et a indiqué tout mettre en œuvre pour atteindre les résultats souhaités.

---------------------------------------

Nouakchott accueillera dix rencontres internationales

La capitale mauritanienne accueillera dix rencontres internationales du 23 au 29 Mars prochain. Les différentes sélections nationales de Mauritanie (A, U-23 et U-20) disputeront au total huit matchs amicaux lors de la prochaine fenêtre FIFA. Outre les Mourabitounes, le tournoi des équipes nationales A regroupera le Niger, le Mozambique et la Libye. Le 23 Mars, la Mozambique sera opposée au Niger. Le 26, ce dernier rencontrera la Libye, tandis que les Mourabitounes devront en découdre, en deuxième heure, avec la Mozambique. Le tournoi s’achèvera le 29 Mars avec la confrontation mettant aux prises les Mourabitounes aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye.

Relativement aux rencontres internationales des U-23, les Mourabitounes se mesureront aux Fennecs d’Algérie les 24 et 27 Mars. Concernant les U-20, ils défieront le Cap-Vert le 23 Mars, avant de croiser l’Algérie le 25 Mars. Bis repetita le 27 Mars avec l’opposition Mourabitounes vs Cap- Vert. Et enfin le 29, les Mourabitounes retrouveront une seconde fois les Fennecs U-20.

----------------------------------------

Super D1 : Le Fc Nouadhibou consolide son fauteuil

Le Fc Nouadhibou consolide son fauteuil de leader, après sa large victoire sur Nadi Trarza Athlétic (4-1). Les Orange distancent désormais leur dauphin, l’ Asc Snim ,battue par l’Armée sui s’extirpe de la zone rouge(0-2)de quatre points. En clôture, mercredi 2 mars de la 14 e journée, le FC Nouadhibou n’a pas fait de détail en explosant Nadi Trarza AC Médine sur le score de 4-1. Après son doublé face à Kaédi FC, le capitaine des Orange Hemeya Tanjy avait ouvert le score à la 13e mn. Mokhtar Bilal à la 18e minute et Mohamed Soueid (24e) ont permis au FC Nouadhibou d’aller à la pause sur un score de 3-0. Après la réaction du score par les rossossois dès le retour des vestiaires Mohsen Bodda inscrit le quatrième but à la 64e. Amir Abdou a profité de ce succès de prestige pour faire ses adieux à ses joueurs. Le comorien prend les commandes des Mourabitoune A et locaux. Dynamité par le FC Nouadhibou, lors du match en retard de la journée, (4-0), Kaédi FC a contraint l’AS Douanes à un nul blanc.

-------------------------------------------------

FC Nouadhibou : Wissem Maaref, entraîneur intérimaire

Le FC Nouadhibou a nommé, jeudi 3 mars 2022, le franco-tunisien Wissem Maaref jusque-là adjoint d’Amir Abdou, au poste d'entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Wissem qui occupait le poste lors des trêves internationales sera assisté de Moustapha M’Baye. Aboubakar Ismaël épaulera le nouveau staff technique. Dans son annonce, la direction de FC Nouadhibou a remercié le coach comorien désigné par le Comité Exécutif de la FFRIM nouveau sélectionneur des Mourabitoune, pour le ‘’travail entrepris depuis novembre 2020’’, à la tête des Orange. Occasion a été mise à profit par le champion en titre de Mauritanie (trophée remporté avec Amir la saison dernière) pour souhaiter ‘’ bonne chance et plein succès dans sa nouvelle mission à son désormais ex-entraîneur. Amir Abdou avait résilié à l’amiable son contrat avec le FC Nouadhibou. A 49 ans, il remplace le Français Didier Gomes Da Rosa, limogé après seulement quatre mois au poste. Le Comorien effectuera ses débuts durant la prochaine trêve internationale où la Mauritanie compte organiser des rencontres amicales à Nouakchott.