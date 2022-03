Fédération mauritanienne de cyclisme : Abderrahmane Ethmane reconduit

Samedi 5 Mars 2022, Monsieur Abderrahmane Ethmane a été reconduit par acclamations au poste de président de la Fédération mauritanienne de cyclisme (FMC).Seul candidat en lice lors de l'Assemblée Générale ordinaire et Elective (AGE), il entame ainsi son troisième et dernier mandat .Après avoir remercié les délégués pour leur confiance, le président réélu s'est félicité des réalisations de ces dernières années, de l'assise internationale de plus en plus grande de la Fédération à l'implication des cadres dans les activités, en passant par le soutien des autorités au déroulement du programme quadriennal de la FMC. À la surprise générale, Abderrahmane Ethmane a laissé la porte ouverte aux candidatures de personnalités susceptibles de consolider les acquis. Et d’annoncer à cet égard son départ de la fédération sitôt que se manifestera une personnalité d'envergure ou un jeune entrepreneur animé d'un désir et d'une ferme volonté de consolider les acquis enregistrés au cours des dernières années. « Les bases fondamentales », a-t-il dit, « ont été posées : le plus difficile est derrière nous. Grâce à l’équipe fédérale nous disposons d’une fédération structurée, disposant d’athlètes, d’une académie et d’un réseau international. Je suis donc prêt à céder, lors d’une assemblée générale extraordinaire à tout mécène animé d’un désir d’améliorer et de contribuer au développement du cyclisme et partent du sport en Mauritanie »

Supervisant l’AGE, le directeur-adjoint des Sports, Abdel Kader ould Dahi, a félicité l’heureux président pour sa réélection, avant d’appeler les autres associations à respecter la période prévue pour le renouvellement des mandats. Et de convier les différentes fédérations à « travailler davantage localement avant de prétendre représenter dignement le pays au plan continental ».

Les délégués ont approuvé par acclamations les amendements portés aux statuts pour se conformer aux nouvelles dispositions de la législation sportive et celle du CNOSM. Ils ont également approuvé les rapports d'activités pour les exercices 2017-2021, 2021 et financier 2021.Des commissions spécialisées, dont une de cyclisme féminin, ont été instituées.

Composition du nouveau bureau