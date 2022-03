Moussa Khaïri passe le flambeau à Ould Imigine

Après quatre ans passées à la tête de la Ligue de football de Nouakchott-Ouest, monsieur Moussa ould Khaïri a passé le flambeau, vendredi 4 Mars, au président élu Sidi ould Imigine. La cérémonie de passation de service s’est déroulée dans une ambiance cordiale empreinte de sportivité. Le président de FC Tevragh Zeïna n’avait pas souhaité briguer un second mandat et part avec le sentiment du devoir accompli, laissant des comptes garnis (solde de 413.725,60 MRU), du matériel et des biens au top. Depuis sa mise en place en 2017, la Ligue de football de Nouakchott-Ouest recevait annuellement 1.500.000 MRO au titre de subvention. La FFRIM avait alloué 1.000.000 MRO d’appui aux clubs pour faire face à la pandémie COVID-19. Une enveloppe répartie entre les clubs de Nouakchott-Ouest. Durant cinq ans se sont tenues des compétitions régulières et cent arbitres ont été formés, sans oublier les nombreuses actions ponctuelles en direction des clubs et des footballeurs de la région. Grâce à leur approche managériale précise, Moussa ould Khaïri et son équipe ont pu mener une gestion parcimonieuse des fonds et amortir les coûts.

Des économies ont pu être ainsi réalisées sur de nombreuses postes de dépenses. L’équipe de la Ligue a par exemple négocié avec le corps arbitral qui a réduit de moitié ses honoraires. Le président de la Ligue avait totalement pris en charge le local et les charges relatives à l’électricité. Cette approche assez originale constitue un fait sans précédent dans l’histoire du football mauritanien. On s’est habitué surtout, dans les structures régionales, à « se servir » dans la cagnotte plutôt qu’à « servir »et laisser des comptes au vert…