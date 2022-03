Mattel, partenaire technologique des Journées Economiques Tuniso-Mauritaniennes pour le Partenariat et l’Investissement

Mattel, premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie et acteur majeur du développement de l'économie nationale, est partenaire technologique des « Journées économiques Tuniso-Mauritaniennes pour le partenariat et l’investissement » qui se déroulent du 06 au 10 mars 2022 à Nouakchott et Nouadhibou.

Ces journées de rencontres B2B sont organisées par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie –CONECT- sous le thème « Pour un partenariat et des investissements efficaces et rentables » en collaboration avec l’Union Nationale du Patronat Mauritanien -UNPM- et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie -CCIAM

Le coup d’envoi de cet évènement, qui a été donné le 07 mars 2022 à Nouakchott, a été rehaussé par la présence du Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme de Mauritanie ainsi que celle des ambassadeurs des deux pays et a vu la participation d’une centaine d’acteurs publics et privés de divers secteurs.

Ces rencontres offrent aux entreprises participantes la possibilité de nouer des relations de partenariat entre les acteurs Mauritaniens et leurs homologues Tunisiens et participent au développement des échanges économiques entre les deux pays.

Lors de cet évènement, Mattel a présenté sa panoplie de solutions innovantes destinées à accompagner les entreprises dans le développement de leur activité, se positionnant ainsi comme partenaire technologique de référence des professionnels en Mauritanie.