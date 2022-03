Journée internationale de la femme: L'AMPEF écrit au président de la République

A l’occasion du 8 mars, l’Association pour la Promotion de l’enfance et de la famille à adressé une lettre ouverte au président de la République dont voici les grandes lignes:

Notre pays, la Mauritanie va mal. Et les maux dont elle souffre ont pour noms: le mariage précoce, le mariage forcé, le difficile maintien des filles à l’école, les mutilations génitales des filles, les violences conjugales (taux très élevé de divorce), l’exigence d’autorisation parentale pour le voyage que seul le père peut délivrer, les viols, la précarité, l’insécurité, la cherté de la vie, l’accès à la justice

-L’inexistence des lois sur les VBG et les MGF : La société est prise en otage par un cercle politico-religieux archaïque et moyenâgeux

- un système éducatif défaillant: à plusieurs vitesses, sans personnels suffisants et adaptés. Avec pour conséquences: des élèves en situation d'échec, une formation aléatoire ne garantissant pas des débouchés. Un avenir en berne pour les élèves, leurs familles, le pays.

- une insécurité grandissante porteuse de risques pour les personnes et pour les biens.

- une réponse publique insuffisante. Résultat: chacun pour soi en fonction de ses moyens.

- une société violente à l'égard des plus fragiles et notamment des femmes.

- une précarité sociale accentuée par un marché laissé à lui-même favorisant une hausse des prix des denrées de première nécessité affectant en premier les plus pauvres.

- une insalubrité qui s'étend, avec les graves risques qu'elle engendre pour l'hygiène et la santé publiques.