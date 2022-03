Femmes Leaders pour l’égalité et la justice contre la vie chère

Les Femmes Leaders pour l’Egalité et la Justice (FLEJ) ont marqué le 08 mars, journée internationale des droits de la femme, par un sit-in de protestation organisé mardi, à la place de la liberté, située entre la présidence de la République et la nouvelle Assemblée Nationale. Ces dames ont dénoncé la vie chère, avec des prix à la hausse pour toutes les denrées de base depuis 2 ans. Une misère galopante, mais aussi les multiples violences faites aux femmes à tous les niveaux, même jusque dans les salles de classes. Cette manifestation non autorisée, a été rapidement dispersée par la police déployée sur les lieux.

Les Femmes Leaders pour l’Egalité et la Justice (FLEJ) est une organisation composée de personnalités issues de toutes les couches de la société.