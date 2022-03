3 milliards MRU pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de Nouakchott

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a signé mardi à Koweït, en présence de du ministre de l'Equipement et des Transports, M. Ahmedou Mhaimed, et l'ambassadeur de notre pays au Koweït, SEM Mohamed Lemine Ould Cheikh, un accord de prêt bonifié avec le directeur général et président du Conseil d'Administration du Fonds arabe pour le Développement économique et social, M. Bedr Mohamed Essaad.

Le financement du projet vient contribuer à sécuriser et à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott.

La valeur du financement est de 25 millions de dinars koweïtiens, soit plus de 3 milliards MRU.

Rappelons que M. le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs était arrivé, mardi, au Koweït en provenance d'Arabie Saoudite. A Koweït city, il a tenu une réunion, accompagné du ministre de l'Equipement et de SEM l'ambassadeur, avec le directeur général et les hauts responsables du Fonds.

La réunion a été consacrée à la discussion du financement de projets d'infrastructures routières dans notre pays et des moyens de doubler les fonds pour le lancement de nouveaux projets.

Les différents projets financés par le Fonds dans notre pays ont également été passés en revue, ainsi que les moyens d'accélérer le rythme de leur mise en œuvre.