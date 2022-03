COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Tasiast célèbre la journée internationale de la femme

Nouakchott - Mardi 8 mars 2022 - Tasiast poursuit son engagement pour une célébration et un encouragement du leadership féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, plusieurs initiatives ont amélioré le traditionnel dîner. Celles-ci ont compris une table ronde sur "les femmes en tant qu'acteurs clés de l'économie mauritanienne", animée par d´influentes conférencières dont Mme Aissata Lam, ainsi que Mme Zeinebou Taleb Moussa et Mme Aichetou Camara, venues représenter le corps associatif.

Une galerie photo a aussi été mise en place afin de capturer et mettre en perspective le point de vue des femmes sur le thème annuel de la journée : «# Casser les biais ». L'événement a eu lieu à Tasiast et comprenait une visite de la mine, une conférence sur les femmes en tant qu'acteurs de l'économie, suivide d´une réception, puis d´un dîner.

Le Président Directeur Général de Kinross, M. J. Paul Rollinson, Mme Kathleen Grandy, Vice Présidente Senior des Ressources Humaines et le Vice-Président Exécutif des Opérations Russie et Afrique, M. Claude Schimper, qui étaient en déplacement sur le site pour une visite professionnelle se sont également joints aux diverses activités programmées. .

Depuis plusieurs années, Tasiast s´est centrée sur la question de la diversité et de l'équité entre les deux genres. Les efforts ont abouti à de clairs résultats, dont le plus significatif est l'intégration des femmes dans les postes de management et leur recrutement dans les divers emplois techniques. Inclusion et diversité font partie de la stratégie de l'entreprise et de ses objectifs de performance. L´examens des indicateurs relatifs au genre sont stables et montrent que les salaires moyens sont équivalents entre les deux genres à Tasiast.

Cette année, les employées de TMLSA ont en outre créé un comité et ont profité de l´événement pour organiser le vote de son bureau juste après la conférence. De même, en janvier dernier, Tasiast a ouvert un espace dédié aux femmes sur site, afin que les employées puissent se entrer en contact et développer des activités de networking.

Mr. Claude Schimper a remercié les employés de Tasiast pour leurs initiatives et déclaré : ‘’Je suis fier de voir que nous avons franchi une étape importante dans le recrutement de femmes à différents niveaux, comme dans le domaine technique plus particulièrement. Aujourd'hui, nous comptons parmi nous des ingénieurs des mines, des ingénieurs électriciens et électromécaniciens, ainsi que des conductrices tout comme des techniciennes. Cela montre notre attachement en tant qu’entreprise, aux valeurs de respect, d'intégrité, d'inclusion et de diversité».

Félicitant l'entreprise pour ses résultats, Mme Aissata Lam, s'exprimant au nom des invités, a souligné combien elle appréciait de voir autant d'entreprises locales sur site et plus encore, de voir parmi celles-ci des entreprises détenues par des femmes. Elle conclut en déclarant :

''Avant de clôturer par ce dîner, la journée organisée pour nous aujourd'hui autour d´une visite du camp et de la rencontre de femmes à la mine, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au comité des femmes et à la Direction de Tasiast pour l’organisation d’événements consacrant la Journée internationale de la Femme , faisant de cette journée un grand succès’’

FIN

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com