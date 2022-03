Soif à Riad, le fût d’eau à 500 MRO

Plusieurs quartiers de la commune de Riad sont sans eau ce dimanche matin. Conséquence, le prix du fût de 200 litres est passé de 30 MRU (300 MRO) à 50MRU (500 MRO).

Un calvaire venu s’ajouter aux difficultés quotidiennes d’une population confrontée à une terrible spirale de hausse des prix de toutes les denrées de base et de nombreux matériaux depuis plus de 2 ans.

Ce phénomène de pénurie subite de l’eau est rarement expliqué par les services chargés de la distribution du liquide vital.

Toutefois, on peut noter qu’il est récurrent dans la zone, dont plusieurs centaines de domiciles ne sont pas branchés au réseau de la Société Nationale (SNDE).