Mauritanie : La SNIM et Emirates Steel signent un partenariat pour la transformation du fer

La Société nationale industrielle et minière (SNIM) et la société de fer des Emirats arabes unis (Emirates Steel) viennent de signer un mémorandum d’entente pour la création d’une société commune pour la production et le traitement de l’oxyde de fer.

En vertu de ce mémorandum prévu pour durer 18 mois, les deux sociétés examineront les opportunités de coopération et les plans communs pour la production de pastilles d’oxyde de fer, qui est la matière première utilisée dans les unités de concentrés du fer (…)

La SNIM a œuvré ces dernières années à lancer un projet de transformation du fer dans la zone d’«Al Awja» en partenariat avec la société australienne «Safir», projet abandonné depuis, en raison de la rareté de l’eau et les besoins importants en énergie qu’il nécessite.

La Mauritanie dispose de la plus grande réserve en minerais brut de fer dans le monde arabe et en Afrique estimée à 1,5 milliard de tonnes et la SNIM est par ailleurs le plus grand employeur du après l’Etat.

